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: 'yla farklı bir kimliğe büründü

Kulübü Başkanı , "İnşallah bu şekilde yemeden veya az yiyerek maç kazanmaya devam ederiz. , 'a kadar oyuncuların gerçek performansını gördükten sonra kadro yapılandırması düşüncesi içerisinde. İnşallah takımın bu performansı devam edecek" dedi.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 18:16 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor Abdullah Avcı'yla farklı bir kimliğe büründü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle bordo-mavili futbol takımının kimlik değiştirdiğini söyledi.

Ağaoğlu, Fotomaç gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezon Süper Lig'e istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "İlk 8 maçta Trabzonspor'a yakışmayan ve bizi üzen neticeler alındı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü. Hoca geldiğinden beri takım savunmasının ön planda olduğunu ifade ediyor. Bunu başardığı oynadığımız son 2 maçta ortaya çıktı. Hoca sonradan geldiği için bir takım sıkıntılar yaşayacak. Oyuncular da adaptasyon süreci yaşayabilirler. Bunu en kısa sürede atlatacaklarının görüntüsünü verdiler. İnşallah bu şekilde yemeden veya az yiyerek maç kazanmaya devam ederiz. Abdullah Avcı, 31 Aralık'a kadar oyuncuların gerçek performansını gördükten sonra kadro yapılandırması düşüncesi içerisinde. İnşallah takımın bu performansı devam edecek. 31 Aralık çok önemli. İnşallah 31 Aralık'tan sonra sizlerle farklı şeyleri konuşabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübü başkanı, 2021 yılına girdikten sonra maç takviminin yoğunlaşacağını ve bu durumun çeşitli sıkıntılara yol açacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğünün altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig'de özellikle ocaktan sonra 3-4 günde bir maç oynayacağız. Daha önce bu konuda endişelerimizi dile getirmiştik. Salgın sürecinde pozitif çıkan oyuncuların 3-4 hafta takımdan ayrı kalmalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman çok büyük sıkıntılar çıkacağını belirtmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 vakaları nedeniyle maça çıkamayacak takımları hükmen mağlup ilan edeceğini, buna göre önlem almalarını ifade etti. Kendileri de önlem aldı bununla ilgili. Çok farklı bir lig oynayacağız. Bugün sıkıntı yaşayan takımların mart ve nisan aylarında farklı konumda olması kimseyi şaşırtmasın. Haftada 3 maç oynamak, kadronuz da darsa sizi ciddi şekilde sıkıntıya sokabilir. Rezerv ligin kurulması için yapmış olduğumuz ısrarın ne kadar doğru olduğunu ve kurulmamasını isteyenlerin ne kadar büyük bir yanlış içinde olduğunu görüyoruz. Aralıktan sonra çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Herkesin buna hazırlıklı olması lazım. Bütün önlemlerimizi almamız gerek. Trabzonspor Kulübü olarak 19 Yaş Altı Takımı'nın önemli bir bölümünü elimizde tuttuğumuz için bu sürece hazır olduğumuzu söyleyebilirim."

Ahmet Ağaoğlu, bir basın mensubunun, "Sezona Abdullah Avcı ile başlamadığınız için bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır onu bilmiyorum. Geçmişin üzerinden 50 senaryo üretebiliriz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bunu konuşmanın bir faydası yok. Mesela şu an Sörloth'un babasının, oğlunun Leipzig'de mutlu olmadığını ve Trabzonspor'a dönmek istediğini ifade ettiği yolunda haberler bizim medyamızda çıkıyor. Olmayan bir şeyi konuşmanın bize fayda sağlayacağına inanmıyorum. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı: 'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı emin olun herkes çok farklı yerde olurdu.' Geleceği konuşalım, önümüze bakalım."

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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor Abdullah Avcı'yla farklı bir kimliğe büründü
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