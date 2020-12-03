Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

Arda Turan ise koronavirüsü sürecinde neler hissettiğini şu sözlerle ifade etti: "İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur."