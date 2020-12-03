Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

Galatasaray'ın yıldız isimleri Arda Turan ve Belhanda, takım arkadaşları Babel'in Youtube kanalına konuk oldu. Deneyimli futbolcular, koronavirüsü oldukları dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Arda ve Belhanda gibi koronavirüse yakalanan isimlerden biri olan Babel, "Korona takımı döndü! Değil mi Arda? Arda, Okan, Younes burada. Geri döndük!" sözleriyle arkadaşlarına takıldı.
Karantina günlerini anlatan Belhanda, "Şu an iyiyim, kovid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. 7 ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama tekrar iyi hissediyorum." dedi.
Arda Turan ise koronavirüsü sürecinde neler hissettiğini şu sözlerle ifade etti: "İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur."