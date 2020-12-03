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koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

'ın yıldızları ve , Babel'in sosyal medya kanalına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli isimleri, koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 18:17 Son Güncelleme: 3.12.2020 18:18 ABONE OL
Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

'ın yıldız isimleri ve , takım arkadaşları Babel'in kanalına konuk oldu. Deneyimli futbolcular, koronavirüsü oldukları dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

Arda ve gibi koronavirüse yakalanan isimlerden biri olan Babel, "Korona takımı döndü! Değil mi Arda? Arda, Okan, Younes burada. Geri döndük!" sözleriyle arkadaşlarına takıldı.

Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

Karantina günlerini anlatan , "Şu an iyiyim, kovid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. 7 ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama tekrar iyi hissediyorum." dedi.

Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı

ise koronavirüsü sürecinde neler hissettiğini şu sözlerle ifade etti: "İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur."

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Arda Turan koronavirüsü sürecinde yaşadıklarını anlattı
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