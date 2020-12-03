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'a transferinde rakip çıktı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'in ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız transferinde rakip çıktı. Yıldız futbolcu nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 3.12.2020 21:39 ABONE OL
Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!

'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği bilinen için önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!

Actufoot'ta yer alan haberde sarı kırmızılıların, Fekir'in peşinde olduğu kaydedilirken, İstanbul devine önemli bir rakibin çıktığı ifade edildi.

Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!

Ayrıca haberde, Real Betis ile arası çok iyi olmayan Fekir'in bu ilgiden mutlu olduğu ve Rus ekibi Zenit'in de ile beraber Fekir'in peşinde olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!

2019'da olduğu Real Betis'te Fekir, 42 maçta 8 gol ve 8 asiste imza attı.

Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!

27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, milli takım formasıyla da 24 maçta 2 gol kaydetti.

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Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!
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