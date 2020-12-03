Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği bilinen Nabil fekir için önemli bir gelişme yaşandı.
Actufoot'ta yer alan haberde sarı kırmızılıların, Fekir'in peşinde olduğu kaydedilirken, İstanbul devine önemli bir rakibin çıktığı ifade edildi.
Ayrıca haberde, Real Betis ile arası çok iyi olmayan Fekir'in bu ilgiden mutlu olduğu ve Rus ekibi Zenit'in de Galatasaray ile beraber Fekir'in peşinde olduğu ifade edildi.
27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, milli takım formasıyla da 24 maçta 2 gol kaydetti.