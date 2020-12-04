Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raşit Karasu hayatını kaybetti! Raşit Karasu kimdir, kaç yaşındaydı?

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raşit Karasu 70 yaşında hayatını kaybetti. TFF tarafından yapılan son dakika açıklamasında Raşit Karasu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Adana Demirspor'un simge isimleri arasında gösterilen Raşit Karasu'nun ölümü sonrasında futbol camiası başsağlığı mesajları yayınladı.

SON DAKİKA HABERİ: ESKİ FENERBAHÇELİ FUTBOLCU RAŞİT KARASU HAYATINI KAYBETTİ!

İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan o açıklama...

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

LEFTER'IN JUBILESINE FENERBAHCELI ESKI MILLI FUTBOLCU RASIT KARASU DA KATILMIŞTI...