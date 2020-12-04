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'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım devre arası transfer döneminde Kongolu stoper Christian Luyindama'nın ayrılma ihtimaline karşı hazırlığını yaptı. İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 09:15 Son Güncelleme: 4.12.2020 09:45 ABONE OL
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

'de çıktığı son maçlarda başarılı bir performansa imza atan , zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma yükseldi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

Sarı-kırmızılı takım, hem corona virüsü hem de sakatlıklar nedeniyle şampiyonluk yarışında herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için ocak ayında kadrosuna takviye yapacak.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz ekibi Everton'un ısrarla istediği savunma oyuncusu Luyindama'nın alternatifini arayan yönetim, yeniden 'ya yöneldi

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

Sarı-kırmızılılar Bayern Leverkusen'in 29 yaşındaki yıldızı Dragovic için temasa başladı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

Oyuncunun kontratının bitimine kısa bir süre kalması ihtimalini artırıyor. Avusturyalı futbolcunun 'a olumlu baktığı öğrenilirken, teknik direktör 'in de futbolcuyu uzun süredir takip ettirdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor

Sarı-kırmızılıların, Luyindama'nın Everton'a transferinin durumuna göre çalışmaları hızlandırması bekleniyor.

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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine geliyor
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