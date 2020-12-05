Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

Fenerbahçe, golcüsü Vedat Muriqi'yi sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatmış hem de transfer için kaynak yaratmıştı.
Kosovalı forvetin yerine forvet hattında görev yapabilen Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Enner Valencia, Mame Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu 6 isimden şu ana kadar beklediği performansı alamadı.
Ajansspor'un derlediği habere göre; Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken, Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi.
SAMATTA İLK MAÇ SONRASI KAYBOLDU!
Takıma gol yollarında katkı sağlayabilmeleri adına transfer edilen isimlerden Mbwana Samatta 2, Papiss Cisse 2, Enner Valencia 1 gol kaydederken; Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi ise siftah yapamadı. Attığı 2 golü ilk maçında kaydeden Samatta, daha sonraki haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle santrfor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muriqi'yi unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, Süper Lig'in ilk 10 haftasında toplam 4 gol atabildi.
Fenerbahçe forvet hattının 10 haftalık karnesi:
Samatta: 7 maç - 2 gol - 427 dakika.
Cisse: 7 maç - 2 gol - 248 dakika.
Valencia: 8 maç - 1 gol- 600 dakika.
Thiam: 6 maç - 0 gol- 283 dakika.
Sinan Gümüş: 5 maç - 0 gol -130 dakika.
Kemal Ademi: 4 maç - 0 gol - 67 dakika.