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'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

Sezon başında Kosovalı forveti 'yi 17,5 milyon Euro bonservis bedeli ile İtalya Serie A ekibi Lazio'ya gönderen , golcüsünü mumla arıyor. Muriqi, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 17 gol 6 asistlik performans gösterdi. İşte sarı lacivertli takımı düşündüren o istatistik...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 13:09 Son Güncelleme: 5.12.2020 13:21 ABONE OL
Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

, golcüsü 'yi sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatmış hem de için kaynak yaratmıştı.

Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

Kosovalı forvetin yerine forvet hattında görev yapabilen , , , Enner , ve 'ü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu 6 isimden şu ana kadar beklediği performansı alamadı.

Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

Ajansspor'un derlediği habere göre; Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken, Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi.

Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

SAMATTA İLK MAÇ SONRASI KAYBOLDU!
Takıma gol yollarında katkı sağlayabilmeleri adına edilen isimlerden 2, 2, Enner 1 gol kaydederken; , ve ise siftah yapamadı. Attığı 2 golü ilk maçında kaydeden Samatta, daha sonraki haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

Özellikle santrfor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muriqi'yi unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, 'in ilk 10 haftasında toplam 4 gol atabildi.

Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik

Fenerbahçe forvet hattının 10 haftalık karnesi:

Samatta: 7 maç - 2 gol - 427 dakika.
Cisse: 7 maç - 2 gol - 248 dakika.
: 8 maç - 1 gol- 600 dakika.
Thiam: 6 maç - 0 gol- 283 dakika.
: 5 maç - 0 gol -130 dakika.
: 4 maç - 0 gol - 67 dakika.

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Fenerbahçe'de Muriqi mumla aranıyor! İşte düşündüren o istatistik
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