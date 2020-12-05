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haberi: İşte ’nin yeni stoperi!

Son dakika haberleri... 'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3'lük skorla mağlup olan Fenerbahçe'de kadroya sezon başında katılan Lemos, kötü performansıyla dikkat çekti. Defans hattına takviye yapmak için harekete geçen sarı lacivertli takım Milan'ın yıldız ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 09:09 Son Güncelleme: 5.12.2020 09:32 ABONE OL
Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!

'de geçen hafta derbi mücadelesine çıkan , 10 kişi kalmasına rağmen rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!

Sezona iddialı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde, derbide alarm veren bölge savunma hattı oldu.

Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!

Bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçen 'de sportif direktör , ilk adayını belirledi.

Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!

Yeni Asır'da yer alan habere göre 'de, Milan forması giyen Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Belözoğlu, Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor.

Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!

94 MAÇTA OYNADI

İki sezondur Milan forması giyen oyuncu daha öncesinde de 4 sezon Flamengo'da görev aldı. Kariyerinde 94 maça çıkan futbolcu, bu süreçte 2 kez rakip fileleri sarstı.

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Transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi!
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