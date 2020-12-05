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Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

'ın 'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı , siyah-beyazlıların yıldızı Ghezzal ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Üründül'ün o yazısı...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 08:53 ABONE OL
Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

, derbi morali ile karşısında ilk devre yüksek tempolu ve presli bir sergiledi. Sürekli, oyunu karşı alana yıktılar. Ancak yoğun baskı üretkenliğe dönüşmedi.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

Çünkü geride iyi yerleşimli bir alan savunması uyguluyor. Kompakt bir sergiliyordu. Kısacası , önünde bulduğu genişliği dün gece bulamıyordu.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

Sıkışık alanda Ghezzal etkisizdi. Aboubakar iyi marke ediliyordu. N'Koudou'nun da maç eksikliği açıkça görülüyordu. Ama her zaman vurguluyorum 'ın en önemli gücü üçlü orta sahası.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

Souza-Mensah-Atiba ve Dorukhan'dan hangi üçü oynarsa takım savunması güvence altına alınıyor. Dün gece de , rakip 10 kişi kalana kadar dahi kalesinde hiç tehlike yaşamadı.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

Devre biterken markajdan sıkıntı yaşayan Aboubakar, sol kulvarı geçeyim dedi. Taşıdığı etkili topta da ilk golün hazırlayıcısı oldu.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

2. devrede siyah beyazlılar, aynı tempoda devam etti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra iyice rahatladılar. Önce sahneye başarılı kaptanı Atiba çıktı. Sonra da Aboubakar, alışılmış kafa gollerinden birini atarak maçı bitirdi.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

Orta sahadaki pres etkinliği her zaman vurguladığım gibi defans bloğunu rahatlatıyor. Ghezzal çok kaliteli bir oyuncu ama dünkü performansı yetersizdi.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

; Başakşehir, ve maçlarında toplam 10 golle 3 puanı aldı. Bu önemli bir başarıdır. Yalnız 'ı bir konuda eleştirmek istiyorum:

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

'Kafasındaki savunma ikilisi Montero- Welinton olabilir ama Necip'in hakkının yenmemesi gerekirdi.' 10 kişi kalana kadar iyi mücadele etti.

Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!

Hücumda yetersizlerdi. 'nın en büyük yanlışı, formda sprinteri Yusuf Erdoğan'ı yapısına hiç uymayan kanat savunucusu olarak görevlendirmesiydi.

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Usta yazardan şok Ghezzal sözleri!
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