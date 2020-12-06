"Ben imzayı atarım takıma odaklanın!"

Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca,ifadelerini kullandı. Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsekdediği belirtildi.BEŞIKTAŞ'TA teknik heyetle yönetimin devre arası için yaptığı görüşmede Aboubakar ile birinci santrfor olarak yola devam etme noktasında hemfikir olunduğu kaydedildi. Sezon başı ikinci santrfor gibi düşünülse de performansı ve devamlılığıyla herkesi şaşırtan 28 yaşındaki golcü, bu bölge için yapılacak takviye düşüncelerini de değiştirdi. Porto'dan aldığı paradan fedakârlık yaparak geldiği Beşiktaş'ta bonuslar dahil olmak üzere 1.5 milyon Euro'ya oynayan Kamerunlu yıldız, 30 maça çıkması halinde artı bir yıl daha devam etme hakkı kazanacak. Bu sayıyı yakalamasına kesin gözüyle bakılırken, aksi olsa bile sözleşmesinin yönetim tarafından uzatılacağı kaydedildi.SEZON başında kiralık olarak kadroya katılanhem takım hem de bireysel olarak harika işlere imza atıyorlar. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin iki oyuncuyla yola devam etmek istediklerine dair yaptıkları açıklamalar üzerine gözler iki oyuncuya çevrildi. 24 yaşındaki sağ bek Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'dan bonservisinin alınması halinde takımda kalmayı çok istediği belirtildi. Başarılı oyuncununsatın alma opsiyonu bulunuyor. Bonservisi Leicester City'de bulunanşartların zorlanacağı ifade edildi.BEŞIKTAŞ'IN 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, son 3 lig maçında ilk 11'de forma giyerken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. As takım'da ilk kez 2018-19 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş sayesinde oynayan Rıdvan'ın çıkışı eski hocasının da dikkatini üzerine çekmiş durumda. A Milli Takım'daki sol bek sıkıntısını daha önce ifade eden Güneş'in oyuncuyu mart ayındaki hazırlık maçlarının kadrosuna çağırabileceği belirtildi. Başarılı sol bek dedemişti.