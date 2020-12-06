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"Ben imzayı atarım takıma odaklanın!"

yeni sözleşme için aceleye gerek olmadığını belirtip, önceliğin mukavelesi bitecek oyunculara verilmesini istedi.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
Ben imzayı atarım takıma odaklanın!
Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca, "Sözleşme konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim. Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsek ikinci devre bu konuları da gündemden kaldırmış ve daha rahat oluruz" dediği belirtildi.

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK
BEŞIKTAŞ'TA teknik heyetle yönetimin devre arası için yaptığı görüşmede Aboubakar ile birinci santrfor olarak yola devam etme noktasında hemfikir olunduğu kaydedildi. Sezon başı ikinci santrfor gibi düşünülse de performansı ve devamlılığıyla herkesi şaşırtan 28 yaşındaki golcü, bu bölge için yapılacak takviye düşüncelerini de değiştirdi. Porto'dan aldığı paradan fedakârlık yaparak geldiği Beşiktaş'ta bonuslar dahil olmak üzere 1.5 milyon Euro'ya oynayan Kamerunlu yıldız, 30 maça çıkması halinde artı bir yıl daha devam etme hakkı kazanacak. Bu sayıyı yakalamasına kesin gözüyle bakılırken, aksi olsa bile sözleşmesinin yönetim tarafından uzatılacağı kaydedildi.

ROSİER&GHEZZAL DÜNDEN RAZI
SEZON başında kiralık olarak kadroya katılan Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal hem takım hem de bireysel olarak harika işlere imza atıyorlar. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin iki oyuncuyla yola devam etmek istediklerine dair yaptıkları açıklamalar üzerine gözler iki oyuncuya çevrildi. 24 yaşındaki sağ bek Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'dan bonservisinin alınması halinde takımda kalmayı çok istediği belirtildi. Başarılı oyuncunun 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bonservisi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın ise maliyetinin yüksek olduğu ancak şartların zorlanacağı ifade edildi.

GÜNEŞ'İN TAKİBİNDE
BEŞIKTAŞ'IN 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, son 3 lig maçında ilk 11'de forma giyerken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. As takım'da ilk kez 2018-19 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş sayesinde oynayan Rıdvan'ın çıkışı eski hocasının da dikkatini üzerine çekmiş durumda. A Milli Takım'daki sol bek sıkıntısını daha önce ifade eden Güneş'in oyuncuyu mart ayındaki hazırlık maçlarının kadrosuna çağırabileceği belirtildi. Başarılı sol bek de "Böyle oynarsam milli takım benim için hayal değil" demişti.

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"Ben imzayı atarım takıma odaklanın!"
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