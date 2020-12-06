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Denizlispor- maçında protokol tribünü karıştı!

'in 11. haftasında , deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma devam ederken Fenerbahçeli ve Denizlisporlu yöneticiler birbirine girdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 22:14 ABONE OL
Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokol tribünü karıştı!

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin ayırmasıyla tartışma sona erdi.

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 25. dakikasında iki kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktı.

Denizlispor'lu yönetici Kaan Şanlıkan'ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı.

ki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin müdahalesi ile tartışma sona erdi.

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Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokol tribünü karıştı!
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