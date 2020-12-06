İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertliler, Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 önde kapattı.
İkinci devrenin hemen başında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Denizlisporlu futbolcunun kafa vuruşu Serdar Aziz'in eline çarptı. VAR'da pozisyonu inceleyen Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi.
53. dakikada itiraz gerekçesiyle sarı-kart gören Serdar, 54. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Denizlisporlu Murawski'nin penaltı vuruşunda Altay gole izin vermedi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)