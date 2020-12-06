Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin yanı sıra savunmada yapılan hatalar can sıkmıştı.
Savunma bölgesinin dağınık görüntüsü dikkat çekerken Mauricio Lemos bireysel performansıyla sınıfta kaldı.
Beşiktaş derbisinde Aboubakar karşısında çaresiz duruma düşen Uruguaylı stoperin üstü çizildi. Lemos'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.
JUAN JESUS GÜNDEME GELDİ!
Vakit kaybeden ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Juan Jesus'u gündemine aldı.
Devre arasında Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklama kulübüyle sözleşme yenilemeye yeşil ışık yaktı.
ROMA'DA KALMAYI AMAÇLIYOR!
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen Juan Jesus, Roma'da kalmayı hayal ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.