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'nın yıldızı 'tan açıklaması! 'nin gündeminde

Son dakika haberleri... Sezon başında kadrosuna kattığı 'un performansından memnun olmayan sarı lacivertli takım gündemine 'u aldı. 'nın Brezilyalı stoperi transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Juan'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:39 Son Güncelleme: 6.12.2020 17:01 ABONE OL
Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

'de derbisinde alınan mağlubiyetin yanı sıra savunmada yapılan hatalar can sıkmıştı.

Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

Savunma bölgesinin dağınık görüntüsü dikkat çekerken bireysel performansıyla sınıfta kaldı.

Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

2. Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan büyük umutlarla edilen ve 6 maçta forma giyen Lemos yaptığı bireysel hatalarla gözden düştü.

Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

derbisinde Aboubakar karşısında çaresiz duruma düşen Uruguaylı stoperin üstü çizildi. Lemos'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından 'de gözler stoper transferine çevrildi.

Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

JUAN JESUS GÜNDEME GELDİ!
Vakit kaybeden ocak ayındaki ara dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen 'u gündemine aldı.

Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

Devre arasında Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklama kulübüyle sözleşme yenilemeye yeşil ışık yaktı.


Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

ROMA'DA KALMAYI AMAÇLIYOR!
Fotomaç'ın haberine göre 'de savunma için adı yeniden gündeme gelen , 'da kalmayı hayal ediyor.

Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde

'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.

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Roma'nın yıldızı Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe'nin gündeminde
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