Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Falcao koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiğiyle alakalı soruyu ise şöyle cevapladı: "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."