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'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Galatasaraylı , Güney Amerikalı gazeteci 'e bir röportaj verdi. ABD ekiplerinden Inter Miami başta olmak üzere birçok takımla adı anılan Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılılardaki geleceği ve kariyer planlamasına dair önemli konularda açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:00 Son Güncelleme: 8.12.2020 11:10 ABONE OL
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Falcao'nun Daniel Habif'e verdiği röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle...

Dünyaca ünlü golcü, " ile sözleşme yenileyecek misin?" şeklindeki soruya, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz." diyerek cevap verdi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Falcao koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiğiyle alakalı soruyu ise şöyle cevapladı: "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

35 yaşındaki forvet emeklilik planlarını, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapabilirim" ifadeleriyle anlattı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Kolombiyalı konuyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hala taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Falcao uzun süren röportajın sonunda ise kısa cevaplar verdiği bölümde şu soruları yanıtladı:

Tarihin en iyi futbolcusu?
"Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi."

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Tarihin en iyi takımı?
"Guardiola'nın 'sı"

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?
". İyi bir iletişimimiz var"

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Futbolda daha neler yapmak istersin?
"Kolombiya ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum."

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Hayran olduğu forvet?
"Brezilyalı Ronaldo Nazario"

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao açıkladı

Favori olan hangi takımın taraftarı?
". Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar. (Sporx)

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