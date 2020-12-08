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'dan flaş itirafı!

'de 2 sezon forma giyen İspanyol yıldız , flaş açıklamalarda bulundu. Soldado, "2 yıl 'deydim ve son sezonumda eşime 'Burada ne yapıyoruz biz?' diye sordum." dedi.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 18:41 ABONE OL
Soldado'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, Türkiye'deki süreç ve Tottenham'da Kane'in arkasına düşüşüne dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdürüyor. Soldado, Tottenham'da oynadığı döneme dair; "En büyük değişimi İngiltere'de yaşadım. Aşırı fiziksel bir futbol vardı ve şartların üstesinden gelmeliydim. Kane ile tanıştım ve onun yükselişini gördüm. Avrupa Ligi'nde süre almaya başladı ve gözlerimin önünde bir uçağa dönüştü." dedi.

"KENDİMİ YAŞLI HİSSEDİYORDUM"
35 yaşındaki Soldado, Fenerbahçe ile ilgili; "2 yıl Türkiye'deydim ve son sezonumda eşime 'Burada ne yapıyoruz biz?' diye sordum. Kendimi yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibi hissettiriyordu." açıklamasında bulundu.

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Soldado'dan flaş Fenerbahçe itirafı!
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