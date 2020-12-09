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ile 5 yıllık sözleşme yapacak

'de seri galibiyetler alarak zirve yarışını sürdüren , bir yandan da transfer odaklanmış durumda. Siyah-beyazlılar genç oyuncu 'la 5 yıllık kontrat yapmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki sol bekin yıllık 150 bin TL olan kazancına da zam yapılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 14:45 Son Güncelleme: 9.12.2020 14:45 ABONE OL
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran , siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen yönetimi, Rıdvan'a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

19 yaşındaki oyuncunun 'a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

Yapılacak anlaşmaya göre 'ın sözleşmesi 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

alt yapısından yetişen 'ın mevcut kontratı 2023'te sona eriyor.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak

Son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 13 kez giydi. (NTVSPOR)

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Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme yapacak
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