Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Futbolu ne kadar biliyorlar?

"FUTBOLCULARIMI BASKI ALTINA SOKTURTMAM"

Erol Bulut, sarı-lacivertli oyuncular üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Bu duruma izin vermeyeceğinin net bir şekilde belirten Bulut, "Sezon başından itibaren futbolcularımıza baskı oluşturma çabası var. 'Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur' gibi söylemler var. Bunu kasten yapıyorlar. Biz bu söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini ilk günden itibaren söylüyoruz ve cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz. Bu kurgularla Futbolcularımı baskı altına sokturtmam" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN SİSTEMİ YOK DİYORLAR, BUNU SÖYLEYENLER FUTBOLU NE KADAR BİLİYOR DİYE SORMAK LAZIM"

Denizlispor karşısında 2-0'ı koruma psikolojisiyle geri çekildiklerini ve bunun daha önceki haftalarda yaşanan savunma zafiyetinden kaynaklandığını dile getiren deneyimli teknik adam, geçen sürede kalelerinde fazladan 4-5 gol gördüklerinin altını çizdi. Defans hattı üzerinde çalıştıklarını ve savunmanın düzelmesi durumunda bunun hücuma da yansıyacağını aktaran Bulut, şunları aktardı:

"Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz. Çıkın istediğiniz gibi oynayın diyoruz. Bu takım o yüzden 22 gol attı. Biz hiçbir şey çalışmıyoruz, futbol zaten böyle bir şey. Avrupa'daki maçları o arkadaşlarımız bir izlesinler, oradaki planı bize anlatsınlar. Bana orada da plan yok diyecekler. Hangi açıdan baktığın önemli. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır."