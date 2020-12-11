Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

Galatasaray'da ArdaTuran, Ryan Babel ve Younnes Belhanda'nın koronavirüse yakalandığı dönemde Emre Akbaba'ya ilk 11 yolu açılmıştı.
Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarına forma giyen Emre gol atamasa da rakip savunmalara yaptığı pres ve hareketli oyun yapısıyla Fatih Terim'den geçer not aldı.
Terim form tutmaya başlayan yıldız oyuncuyu 11'de kullanmaya devam edeceği bildirildi.
Şimdi bu şans geldi ve her maç bir adım ileri gidiyorum. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım" ifadesini kullanmıştı.
UDINESE TALİP ÇIKTI
Galatasaray ile sözleşme uzatması beklenen yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı.
Udinese, Emre Akbaba'nın sözleşmemesini uzatmaması halinde resmi teklif yapacak.