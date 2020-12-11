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'ın yıldızı 'ya 'dan talip çıktı

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan , sahalara döndükten sonra gösterdiği performansla yine tam not aldı. ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu... Emre Akbaba için 'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:32 Son Güncelleme: 11.12.2020 12:42 ABONE OL
Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

'da ArdaTuran, Ryan Babel ve Younnes Belhanda'nın koronavirüse yakalandığı dönemde 'ya ilk 11 yolu açılmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarına forma giyen gol atamasa da rakip savunmalara yaptığı pres ve hareketli oyun yapısıyla Fatih Terim'den geçer not aldı.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

Terim form tutmaya başlayan yıldız oyuncuyu 11'de kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

Performansını değerlendiren da, "Bir yılda iki ciddi sakatlık yaşadım. Fizik olarak toparlanmam zaman aldı. Oynadıkça daha iyi olacağım. Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

Şimdi bu şans geldi ve her maç bir adım ileri gidiyorum. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

UDINESE TALİP ÇIKTI

ile sözleşme uzatması beklenen yıldız futbolcuya 'dan talip çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

İtalyan basının haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Tolgay Arslan'ı bonservissiz olarak kadrosuna katan Udinese, için de aynı formülü deneyecek.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı

Udinese, 'nın sözleşmemesini uzatmaması halinde resmi teklif yapacak.

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Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı
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