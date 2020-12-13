Sergen Yalçın Alanyaspor maçı öncesi konuştu: Bizim için avantaj!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi siyah beyazlı takımın avantajını açıkladı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

"Oyuncularımızın dönmesi bizim için avantaj oldu. Şu anda geniş bir kadroya sahibiz. Ama özellikle Oğuzhan-Mensah-N'Koudou'nun bireysel performansları arttı. Takım olarak 3 maçta iyi oynadık, yukarı tırmanıyoruz. Kazandığımız zaman mutlu oluyoruz."



"Çağdaş Hoca da iyi bir yerden başladı, çok da başarılı. Alanyaspor hak ederek lider pozisyonundalar. İnşallah Çağdaş Hoca başarılı grafik çizmeye devam eder."



"Yağmur, oyunu biraz zorlaştıracak. Saha ıslak, hataya müsait bir zemin."



"Kazandıkça mutlu oluyoruz. Biz teknik direktörlük yapıyoruz ve bizim için önemli şey olan kazanmak. Son 3 haftadır taraftarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. İyi mücadele ediyoruz. İnşallah bugün de buradan iyi bir sonuç alarak ayrılmak istiyoruz."



"Benim için önemli tarafı güçlü bir kadrom var, kenardan oyuna soktuğumda oyunu değiştirebilecek oyuncularım da var. Müsabakalarda başlangıç önemlidir ama hakemin bitiş düdüğü daha da önemlidir."