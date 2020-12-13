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Vida da yolcu!

stoperde Welinton-Montero ikilisi ile yola devam edecek. Gözden düşen Hırvat yıldız, devre arasında talibi çıkması halinde satılacak ve transfere bütçe oluşturulacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.12.2020 ABONE OL
Vida da yolcu!
PERFORMANSI SIK SIK ELEŞTİRİLDİ
BEŞIKTAŞ'IN tecrübeli stoperi Domagoj Vida Koronavirüs sürecini atlattıktan sonra Kasımpaşa maçıyla takıma dönmüştü. Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk önceliği değil. Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon Euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor. Sergen Yalçın'ın yönetime "Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız" diye rapor verdiği Vida ile Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor. Başkan Çebi ve ekibinin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.

Kartal için 4X4 zamanı
Üst üste aldığı Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle, "Zirve yarışında ben de varım" diyen Beşiktaş, son iki maçını kaybetmesine rağmen, iddiasını koruyan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyahbeyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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