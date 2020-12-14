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'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım: Yakında birlikteyiz!

ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen 'ın eski yıldızı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:34 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:39 ABONE OL
Anderson Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım: Yakında birlikteyiz!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlılara dönebileceğinin sinyalini verdi.

Çin Ligi takımlarından Guangzhou'da top koşturan Brezilyalı orta saha, Instagram hesabından Beşiktaşlı bir taraftarın paylaşımına yanıt verirken, "Yakında birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, siyah beyazlı taraftarlardan büyük beğeni aldı. Brezilyalı futbolcunun Guangzhou ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol ve 14 asiste imza atmıştı.

İşte o paylaşım;

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Anderson Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım: Yakında birlikteyiz!
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