Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a güvenoyu! "Yolumuz uzun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün alınan 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya gündemine oturdu. 45 yaşındaki teknik adam, takımın oynadığı silik futbolun ardından bir numaralı sorumlu olarak gösterilirken, hakkında istifa çağrısında bulunuldu. Twitter'da 40 binden fazla mesaj paylaşılarak Türkiye'nin gündemine oturan Bulut için "Çok geç olmadan bırak git" ifadeleri kullanan taraftarların bu isteği, şimdilik karşılık bulmayacak gibi görünüyor.



KOCAMAN İDDİALARI GERÇEK DEĞİL

Yönetim cephesi, takımın inişli çıkışlı grafiğine rağmen lig yarışında halen devam ettiğini hesaba katarak hoca değişikliğinin gündemde olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Başkan Ali Koç ve ekibinin Bulut'un teknik direktörlüğünden genel olarak memnun olduğu belirtildi. Başkan Koç'un "Birkaç kötü sonuçla hoca değiştiremeyiz. Bulut'la uzun soluklu bir yola çıktık" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Ortaya atılan Aykut Kocaman iddialarının ise gerçek olmadığı ifade edildi.



SAMANDIRA'DA SEFERBERLİK

Fenerbahçe'de cumartesi oynanacak Gaziantep maçı öncesinde Samandıra'da yoğun bir hafta geçecek. Teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, konsantrasyon sorununu çözebilmek için takımın tamamıyla toplantılar yapacak. Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda sportif direktör Emre Belözoğlu ve kendi ekibiyle de ligin kalanında alınacak önlemlere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.



KARA BULUTLAR DAĞILMIYOR

Skor olarak geriye düşmekten kurtulamayan Fenerbahçe son üç sezonda maçların yüzde 60'ında geride kaldı. Sarı-lacivertliler bu sorunu Erol Bulut ile de çözemedi. Yeni Malatyaspor karşısında 3-0'lık sonuç ile maçı tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 5. kez bir karşılaşmada geriye düştü. Kanarya, son üç sezonda 80 haftanın 48'inde yani yüzde 60'ında skor olarak geriden geldi. Bu sezon geriye düştüğü müsabakalardan 6 puan çıkaran Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 21, bir önceki sezon ise 22 maçtan 20 puan çıkarmıştı.



YÖNETİM HOCASININ ARKASINDA DURMALI | MURAT ÖZBOSTAN

Fenerbahçe gibi bir kulüpte görev yapmak her teknik adam için çok zor bir olay. Özellikle de Erol Bulut başarısız geçen iki sezonun ardından bu göreve geldi. Fenerbahçe yönetimi de her şeyi göze alıp çok önemli transferler yaptı. Durum böyle olunca taraftarın beklentisi de çok büyük. Bu takımın oyuncularının iyi futbol oynayıp maçlarını bol gollü kazanması sarı-lacivertli taraftarların en büyük beklentisi. Ne var ki şu ana kadar Fenerbahçe böyle bir tabloyu ortaya koyamadı. Taraftarlar, Malatyaspor maçının ardından istifa istiyorlar ancak bunun bir çözüm olmayacağı gerçek. Daha önce de Ersun Yanal'ı göreve getirip yine istifasını isteyen taraftarlardı. Yönetim göreve geldiği günden beri taraftarın nabzına göre kararlar aldı. Şu ana kadar da yaptığı icraatların hiçbirinde başarılı olamadı. Açıkçası bu sezon son koz. Bence yapacak tek bir şey var; Erol Bulut'a her türlü desteği verip arkasında durmak. Yeni bir teknik adam değişikliği Fenerbahçe'yi hiçbir yere götürmez. Zaten bir başarısızlıkta Ali Koç ve yönetimi de bu göreve artık devam etmez.



GELECEK İKİ MAÇI KAZANMAZSA GİDER | BÜLENT TİMURLENK

Malatya maçından 48 saat önce Erol Bulut, medya ile sohbetinde aslında psikolojisinin bozuk olduğunun sinyallerini vermişti. Eleştirileri yersiz bulan, eleştiri sahiplerini futbol bilmemekle suçlayan bir dil, büyük takım hocasına yakışmaz. F.Bahçe sahasında son 2 maçını kaybetmişse Denizli'de Altay maçın kahramanı olmuşsa oyunda iyi gitmeyen şeyler vardır. Bu da analiz edilir ve eleştirilir. Bir teknik adamın buna cevap vereceği yer, takım muhabirleri değil futbol sahasıdır. Evet kadro yeni kuruldu, evet eksikler de var ama Erol Bulut malzeme bol diye aynı tencereye et, tavuk, balığı koyuyor, tencere kaynamaya yakınken balığı çıkartıyor. Önünde Antep deplasmanı ve Başakşehir maçları var. Bunlar zor maçlar ve kazanmazsa elbette ki koltuğu fena halde sallanır. Çünkü futbolun gerçeği, sezon ortasında 10 futbolcu gönderemeyeceğinize göre bir teknik adamı gönderirsiniz.