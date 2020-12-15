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Messi'nin babasından açıklaması! olacak mı?

Yaz döneminde 'dan ayrılmak istediğini açıklayarak tüm dünyada bomba etkisi yaratan Messi, kulübün izin vermemesi sonrası takımda kalmaya karar vermişti. Sezon sonunda serbest kalacak olan Arjantinli yıldızın 'nin yolunu tutacağı iddiaları son dönemde yüksek sesle dile getiriliyor. Messi'nin babası ve menajeri olan ise bu haberlere açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:16 Son Güncelleme: 15.12.2020 16:31 ABONE OL
Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

'nin babası ve menajeri , "Messi'nin ve ile olan bağlantısı giderek güçleniyor." haberini cevap verdi.

Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

Arjantinli yıldızın yaz aylarında 'dan ayrılmak istemesi spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

, Jorge'nin konsolosluğunda bir görüşme yaptığını iddia ederken, baba Messi iddialara yanıt verdi.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

, "Doğru değil. Başka bir icat daha. Eylül ayından beri Arjantin'deyim." derken, ise Messi'ye ait özel uçağın geçen hafta Rosario'dan Barselona'ya hareket ettiğini savundu.

Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

Messi'nin Saint-Germain'e potansiyel transferi hakkındaki söylentiler eski takım arkadaşı 'ın Arjantinli ile oynama arzusunu dile getirmesiyle arttı.

Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

Brezilyalı yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşlemelerinin ardından bir paylaşı daha yaptı: "Yakında görüşürüz arkadaşım."

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?

Barça ile mevcut sözleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalan Messi, 1 Ocak 2021'den itibaren kulüplerle serbestçe görüşme yapabilecek.

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Messi'nin babasından PSG açıklaması! Transfer olacak mı?
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