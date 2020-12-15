Sorun VAR’da değil VAR’ı yönetenlerde

LEVENT TÜZEMEN
VAR doğru kullanıldığı zaman futbolda adalet yerine oturuyor. Bu sistem için özel bir kadro oluşturulmalı, bu kişiler eğitim almalı ve sürekli VAR görevini yapmalı
FATİH DOĞAN
Bu kötü sistem değişmediği müddetçe TFF de MHK de değişse VAR da kapatılsa sorun çözülmez. Yüreği yeten hakemleri oyuncak gibi yöneten bu düzen bitmeli
BÜLENT TİMURLENK
VAR elbette futbol için faydalı. Ama karşılaşmanın hakemlerinin de 'Nasıl olsa VAR benim imdadıma yetişir' mantığıyla maç yönetmekten vazgeçmeleri gerekiyor
SORU: Beşiktaş TeknikDirektörü Sergen Yalçın, "VAR kaldırılsın"dedi. Bu yeni bir tartışmanındaha fitilini ateşledi. TFF, VAR'ıkaldırsın mı? VAR devreye girdiğindenberi büyük takımlara mı yaradıyoksa Anadolu takımlarına mı?
FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın'abakınca uğradığı haksızlıklara isyan etmişbir teknik adam görüyorum. Son kaybettiğiAlanya maçı değil, F.Bahçe veKasımpaşa maçlarında gelişen pozisyonlardakiVAR'ın çifte standardı gözlerdenkaçmıyor. Ben VAR uygulamasını adaletiçin desteklemiştim ve hâlâ destekliyorum.VAR'ın futbolunruhuna ve akışınaolumsuz etkilerininolduğu bir gerçek.Ancak sorun VAR'dadeğil uygulayanlarda.VAR değil MHK sistemideğişmeli. Sıkıntı,hakemleri "Maaş, maçatama ve linç oranı"üzerinden terbiye edençarpık sistem. Özetle;MHK'nın sözleşme,maaş ve adaletli sistemişahsilikten, adamcılıktançıkartılıp sistemebağlanmalı. Bunuyolu, 1- Hakemlere adaletlipuanlama 2- Gözlemcilerinyapısını ve puanlama siteminindüzeltilmesi 3- Atamalardakura sistemin getirilmesi ki bu sağlanabilir.Bu kötü sistem değişmediği müddetçeTFF de MHK de hakemler de değişseVAR da kapatılsa sorun çözülmez. Yüreğiyeten, samimi olan hakemleri oyuncakgibi yöneten bu düzen bitmeli. LEVENT TÜZEMEN:VAR, doğru kullanıldığı zaman futbolda adalet yerine oturuyor. Sorun VAR uygulamasında değil VAR'ı yönetenlerde. VAR sistemi için özel bir kadro oluşturulmalı, bu kişiler hakemlik eğitimleri almalı, kuralları ezberlemeli ve sürekli VAR görevini yapmalı. VAR'ın büyüklereadaletli, küçüklere adaletsizdavrandığını söylemek yanlışolur. VAR, ofsaytı, penaltıları, elle avantaj sağlamaları bence engelledi. Hatta VAR'ın yetki alanı genişletilmeli, sadece ceza alanı içinde değil dışında da yapılan ve hakemin gözünden kaçan faullere de müdahale etmeli. Bazı oyuncular, VAR'ı aldatma yarışına giriyor, bu da takımlarına zarar veriyor. BÜLENT TİMURLENK: Sergen Yalçın'ın orta hakemin inisiyatifinde olan gri pozisyonlar için verdiği kararlara VAR'ın müdahil olması sorununa katılıyorum ama ofsayttan, kırmızı kartlara birçok noktada VAR elbette faydalı. Ghezzal'in pozisyonundakural penaltı amabu oyunu Sergen Yalçıngibi 40 yıldır oynayanya da izleyen bizleriçin pozisyon penaltıdeğil. Bu ele çarpmabir futbol talihsizliği. VAR'dan geri dönüş olacak hali yok. Ama maçın hakemlerinin de 'Nasıl olsa VAR imdadıma yetişir' diye maç yönetmekten vazgeçmeleri gerekiyor.
ALANYASPOR HER TAKIMI TEHDİT EDER
SORU: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı da mağlupederek ligde lider kaldı. Akdeniz ekibi bu yarışısonuna kadar sürdürebilir mi?
BÜLENT TİMURLENK: Alanya'nın en az İstanbul'un 3 büyüğü kadar güçlü kadrosu, genç ama prensip sahibi, aynı zamanda çok çalışkan bir teknik direktörü var. Ne oynadıkları oyun tesadüf ne de topladıkları puan. GÜRCAN BİLGİÇ: Daha oynanacak 28 maç var. Oyüzden her hafta farklı şeyler konuşacağız. Geçenhafta Beşiktaş rüzgârı vardı, iki maç üst üste kaybedenAlanyaspor'u konuşuyoruz şimdi. Üç günde bir fikstürübaşlıyor. Dolayısı ile istikrar ve standart konusunda tümtakımların sorunları olacak. Yine de Alanyaspor oyun gücüve hücum opsiyonları ile her takımı tehdit edecek yapıda. LEVENT TÜZEMEN: Liderlik koltuğunda tesadüfen oturmuyorlar ama Çağdaş hocanın da kadro derinliği yok. Bu dar kadro ile ligi ve kupayı birliktegötürmek kolay olmayacak. AHMET ÇAKAR:Alanyaspor göz kamaştırıyor.
Eksik falan fark etmiyor, çatır çatır futbol oynuyorlar. FATİH DOĞAN:Alanya'yı tebrik etmek lazım. Bakasetas, Babacar, Davidson, Beşiktaş maçında oynamasa da Efecan ve Salih'le çok iyi bir hücum gücüne sahipler. Ancaktakım savunmasını çokiyi yaptıklarını da unutmayalım. Yarışı forse edecekleriniispatladılar.
SERGEN YALÇIN'IN SEMPATİSİ BİTİYOR
AHMET ÇAKAR: Sergen Yalçın her geçen gün geçmiş yıllarda kazandığı sempatisini yitiriyor. Üstelik bilgisizce konuştuğu için zorduruma düşüyor. Basın toplantısında 'Biz itiraz etmeyecek miyiz?' diyor. Şunu bilmiyor ki kenarda duran antrenör sürekli itiraz edemez. İnsani olarak bir-iki defa yapar, devam ederse ceza görür. Ayrıca maçı da izledim, oyun sahasının içine girip topu durduruyor. Bu onun kontrolünükaybettiği manasına çıkar. Gelelim VAR sistemine... Dünyanın bütün ülkeleri bu sistemi uyguluyor. UEFA üst düzey maçlarında uyguluyor. VAR sistemi pek tabii ki mütevazitakımların lehine. Ayrıca Alanya maçındaverilen iki penaltı kararı da doğruydu. İlk penaltı da VAR davetiyle geldi. Gönül isterdi ki aynı Sergen Yalçın sezon başında Trabzon'da oynadıkları maçta VAR davetiyle gelen uyduruk penaltıya da aynı reaksiyonu gösterebilseydi. VAR'ın artık dünyanın çok ileri gitmiş futbol ülkelerinden kalkması mümkün değil. Tartışmalar sürebilir ama özellikle ofsayt olup olmayan pozisyonlarda ve hakemin gözünden kaçan çok bariz penaltılarda yüzde 99 etkili. GÜRCAN BİLGİÇ: Lehine pozisyon olduğunda "VAR niye devreye girmedi", aleyhine olduğunda "Niye VAR çağırdı"... Asıl tartışma bu. Yöneticiler de teknik direktörler deaslında MHK'yi ve VAR hakemlerini baskıaltına alıp, kendileri için "ayrıcalık" istiyorlar. Tıpkı oyuncuların sahada hakeme itiraz etmeleri gibi. Kararın değişmeyeceğini biliyorlar ama bir sonraki düdük için yatırım yapıyorlar. VAR değil, hakemlerin karar standardıtartışılmalı. Bizden başka bir-iki spekülatif pozisyon dışında VAR'ı konuşan lig yok. Sahada çalamadıkları düdükleri, ekran karşısında mecburen karara dönüştürüyorlar.
BULUT'UN İŞİNE KARIŞAN ÇOK!
SORU: Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığıyaşıyor. Hatta Erol Bulut'un istifası isteniyor.Bulut bu şartlarda devam edebilir mi? EmreBelözoğlu, Bulut'un işine karışıyor mu sizce?
GÜRCAN BİLGİÇ: Yönetim de EmreBelözoğlu da bu tuzağın farkına erken varmışlardı."Kötü günler de yaşayacağız" diyerektaraftarlarını uyarmaya çalıştılar ama tuzakkurulmuştu bir kere. Fenerbahçelilerde gönüllü olarak düştüler. Sosyalmedyadan kulüp yönetilmez. AykutKocaman da Ersun Yanal da aynı linciyaşadılar. Tecrübeli bir ekip var takımınbaşında. Neyin doğru-yanlış olduğunubilecek kadar da sahada kaldılar.Erol hoca işini iyi yapıyorsa devam etmeli.Diğer yandan birbirleriyle konuşup karar almalarıdoğal. Son karar Bulut'a ait ve sorumluluğu daüstüne almalı. Malatya karşısındaki oyunu taktikle falanalakası yok. Takımda genel bir problem var. LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu, ErolBulut'un işine karışsaydı bu sorunlar yaşanmazdı.Murat Özbostan'la A Spor'da çıktığımız programdaşöyle dedim: "Geniş kadro Erol Bulutüzerinde baskı yaratıyor." Bu teziminarkasındayım. Alınan oyunculargövdeli olunca Erol hoca, takımyaparken özgürce davranamıyor.F.Bahçe'nin kulübede oturacak oyuncusuyok. Oyuncuların da Erol hocaya karşı birsahiplenme içinde olmadıklarını gözlemliyorum.Bulut oyuncu değişikliklerini 'maviboncuk dağıtma' felsefesiyle yapıyor. AHMET ÇAKAR: Benzetme kötü olacakama maalesef sevgili Erol Bulut, YediKocalı Hürmüz gibi! Takımın hocası o ama üstkademede bulunan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel,Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı, Aurelio gibi isimler futbolgeçmişleriyle ondan ileride. Kimse bana, 'O arkadaşlarErol'un işine karışmıyorlarmış' demesin. Tabii ki,karışıyorlar. Ve belki de futbolcular, aslında patronun Bulutdeğil de belki de Belözoğlu olduğunu hissediyorlar. FATİH DOĞAN: Fenerbahçe'nin en büyük sorunuda çözümü de kendi içinde. Öyle bir şampiyonlukhavası estiriliyor ki maçlar oynanmadan rakip takımların,futbolcuların ekstra motivasyonunu, hatta öfkesiniF.Bahçe'nin üzerine çekiyorlar. F.Bahçe'ninkadrosu 1 stoper eksiği hariçhâlâ ligin en iyi 2 kadrosundanbiri. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'düğünde cazgır, cenazede ağıtçı' rolünebürünenlerin algısını iletişim stratejileriyledüzeltmediği müddetçe sorunlar çözülmez.Emre Belözoğlu'nun hocanın işine karıştığınıdüşünmüyorum. BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'de birkadro istikrarının olmadığı ortada. Bulut, inandığı11'i sahaya sürüp 5 oyuncu değişiklik hakkı var diyeondan çok çabuk vazgeçiyor. Ayrıca F.Bahçelifutbolcular güçsüz. Konya ve Malatya maçlarınınilk yarılarında rakibe pres yapıp oyunun dominasyonunubile alamadılar. Bulut'u yanıltanise deplasman galibiyetleri.G.Birliği ve Denizli bu ligin kalburüstütakımları değiller. Asıl sınavBeşiktaş'tı. Şimdi Gaziantep,sonra Başakşehir. Emre Belözoğlu'nunbütün tecrübesiyle kalkıp da 11'eve taktiğe karıştığını sanmıyorum.Bunu yapıyorsa eğer sadeceErol Bulut değil kendisi dekaybeder.