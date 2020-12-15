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Sorun VAR’da değil VAR’ı yönetenlerde

Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
Sorun VAR’da değil VAR’ı yönetenlerde
LEVENT TÜZEMEN
VAR doğru kullanıldığı zaman futbolda adalet yerine oturuyor. Bu sistem için özel bir kadro oluşturulmalı, bu kişiler eğitim almalı ve sürekli VAR görevini yapmalı

FATİH DOĞAN
Bu kötü sistem değişmediği müddetçe TFF de MHK de değişse VAR da kapatılsa sorun çözülmez. Yüreği yeten hakemleri oyuncak gibi yöneten bu düzen bitmeli

BÜLENT TİMURLENK
VAR elbette futbol için faydalı. Ama karşılaşmanın hakemlerinin de 'Nasıl olsa VAR benim imdadıma yetişir' mantığıyla maç yönetmekten vazgeçmeleri gerekiyor

SORU: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "VAR kaldırılsın" dedi. Bu yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi. TFF, VAR'ı kaldırsın mı? VAR devreye girdiğinden beri büyük takımlara mı yaradı yoksa Anadolu takımlarına mı?

FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın'a bakınca uğradığı haksızlıklara isyan etmiş bir teknik adam görüyorum. Son kaybettiği Alanya maçı değil, F.Bahçe ve Kasımpaşa maçlarında gelişen pozisyonlardaki VAR'ın çifte standardı gözlerden kaçmıyor. Ben VAR uygulamasını adalet için desteklemiştim ve hâlâ destekliyorum. VAR'ın futbolun ruhuna ve akışına olumsuz etkilerinin olduğu bir gerçek. Ancak sorun VAR'da değil uygulayanlarda. VAR değil MHK sistemi değişmeli. Sıkıntı, hakemleri "Maaş, maç atama ve linç oranı" üzerinden terbiye eden çarpık sistem. Özetle; MHK'nın sözleşme, maaş ve adaletli sistemi şahsilikten, adamcılıktan çıkartılıp sisteme bağlanmalı. Bunu yolu, 1- Hakemlere adaletli puanlama 2- Gözlemcilerin yapısını ve puanlama siteminin düzeltilmesi 3- Atamalarda kura sistemin getirilmesi ki bu sağlanabilir. Bu kötü sistem değişmediği müddetçe TFF de MHK de hakemler de değişse VAR da kapatılsa sorun çözülmez. Yüreği yeten, samimi olan hakemleri oyuncak gibi yöneten bu düzen bitmeli.
LEVENT TÜZEMEN: VAR, doğru kullanıldığı zaman futbolda adalet yerine oturuyor. Sorun VAR uygulamasında değil VAR'ı yönetenlerde. VAR sistemi için özel bir kadro oluşturulmalı, bu kişiler hakemlik eğitimleri almalı, kuralları ezberlemeli ve sürekli VAR görevini yapmalı. VAR'ın büyüklere adaletli, küçüklere adaletsiz davrandığını söylemek yanlış olur. VAR, ofsaytı, penaltıları, elle avantaj sağlamaları bence engelledi. Hatta VAR'ın yetki alanı genişletilmeli, sadece ceza alanı içinde değil dışında da yapılan ve hakemin gözünden kaçan faullere de müdahale etmeli. Bazı oyuncular, VAR'ı aldatma yarışına giriyor, bu da takımlarına zarar veriyor.
BÜLENT TİMURLENK: Sergen Yalçın'ın orta hakemin inisiyatifinde olan gri pozisyonlar için verdiği kararlara VAR'ın müdahil olması sorununa katılıyorum ama ofsayttan, kırmızı kartlara birçok noktada VAR elbette faydalı. Ghezzal'in pozisyonunda kural penaltı ama bu oyunu Sergen Yalçın gibi 40 yıldır oynayan ya da izleyen bizler için pozisyon penaltı değil. Bu ele çarpma bir futbol talihsizliği. VAR'dan geri dönüş olacak hali yok. Ama maçın hakemlerinin de 'Nasıl olsa VAR imdadıma yetişir' diye maç yönetmekten vazgeçmeleri gerekiyor.

ALANYASPOR HER TAKIMI TEHDİT EDER

SORU: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek ligde lider kaldı. Akdeniz ekibi bu yarışı sonuna kadar sürdürebilir mi?

BÜLENT TİMURLENK: Alanya'nın en az İstanbul'un 3 büyüğü kadar güçlü kadrosu, genç ama prensip sahibi, aynı zamanda çok çalışkan bir teknik direktörü var. Ne oynadıkları oyun tesadüf ne de topladıkları puan.
GÜRCAN BİLGİÇ: Daha oynanacak 28 maç var. O yüzden her hafta farklı şeyler konuşacağız. Geçen hafta Beşiktaş rüzgârı vardı, iki maç üst üste kaybeden Alanyaspor'u konuşuyoruz şimdi. Üç günde bir fikstürü başlıyor. Dolayısı ile istikrar ve standart konusunda tüm takımların sorunları olacak. Yine de Alanyaspor oyun gücü ve hücum opsiyonları ile her takımı tehdit edecek yapıda.
LEVENT TÜZEMEN: Liderlik koltuğunda tesadüfen oturmuyorlar ama Çağdaş hocanın da kadro derinliği yok.
Bu dar kadro ile ligi ve kupayı birlikte götürmek kolay olmayacak.
AHMET ÇAKAR: Alanyaspor göz kamaştırıyor.
Eksik falan fark etmiyor, çatır çatır futbol oynuyorlar.
FATİH DOĞAN: Alanya'yı tebrik etmek lazım. Bakasetas, Babacar, Davidson, Beşiktaş maçında oynamasa da Efecan ve Salih'le çok iyi bir hücum gücüne sahipler. Ancak takım savunmasını çok iyi yaptıklarını da unutmayalım.
Yarışı forse edeceklerini ispatladılar.

SERGEN YALÇIN'IN SEMPATİSİ BİTİYOR

AHMET ÇAKAR: Sergen Yalçın her geçen gün geçmiş yıllarda kazandığı sempatisini yitiriyor. Üstelik bilgisizce konuştuğu için zor duruma düşüyor. Basın toplantısında 'Biz itiraz etmeyecek miyiz?' diyor. Şunu bilmiyor ki kenarda duran antrenör sürekli itiraz edemez. İnsani olarak bir-iki defa yapar, devam ederse ceza görür. Ayrıca maçı da izledim, oyun sahasının içine girip topu durduruyor. Bu onun kontrolünü kaybettiği manasına çıkar. Gelelim VAR sistemine... Dünyanın bütün ülkeleri bu sistemi uyguluyor. UEFA üst düzey maçlarında uyguluyor. VAR sistemi pek tabii ki mütevazi takımların lehine. Ayrıca Alanya maçında verilen iki penaltı kararı da doğruydu. İlk penaltı da VAR davetiyle geldi. Gönül isterdi ki aynı Sergen Yalçın sezon başında Trabzon'da oynadıkları maçta VAR davetiyle gelen uyduruk penaltıya da aynı reaksiyonu gösterebilseydi. VAR'ın artık dünyanın çok ileri gitmiş futbol ülkelerinden kalkması mümkün değil. Tartışmalar sürebilir ama özellikle ofsayt olup olmayan pozisyonlarda ve hakemin gözünden kaçan çok bariz penaltılarda yüzde 99 etkili.
GÜRCAN BİLGİÇ: Lehine pozisyon olduğunda "VAR niye devreye girmedi", aleyhine olduğunda "Niye VAR çağırdı"... Asıl tartışma bu. Yöneticiler de teknik direktörler de aslında MHK'yi ve VAR hakemlerini baskı altına alıp, kendileri için "ayrıcalık" istiyorlar. Tıpkı oyuncuların sahada hakeme itiraz etmeleri gibi. Kararın değişmeyeceğini biliyorlar ama bir sonraki düdük için yatırım yapıyorlar. VAR değil, hakemlerin karar standardı tartışılmalı. Bizden başka bir-iki spekülatif pozisyon dışında VAR'ı konuşan lig yok. Sahada çalamadıkları düdükleri, ekran karşısında mecburen karara dönüştürüyorlar.

BULUT'UN İŞİNE KARIŞAN ÇOK!

SORU: Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşıyor. Hatta Erol Bulut'un istifası isteniyor. Bulut bu şartlarda devam edebilir mi? Emre Belözoğlu, Bulut'un işine karışıyor mu sizce?

GÜRCAN BİLGİÇ: Yönetim de Emre Belözoğlu da bu tuzağın farkına erken varmışlardı. "Kötü günler de yaşayacağız" diyerek taraftarlarını uyarmaya çalıştılar ama tuzak kurulmuştu bir kere. Fenerbahçeliler de gönüllü olarak düştüler. Sosyal medyadan kulüp yönetilmez. Aykut Kocaman da Ersun Yanal da aynı linci yaşadılar. Tecrübeli bir ekip var takımın başında. Neyin doğru-yanlış olduğunu bilecek kadar da sahada kaldılar. Erol hoca işini iyi yapıyorsa devam etmeli. Diğer yandan birbirleriyle konuşup karar almaları doğal. Son karar Bulut'a ait ve sorumluluğu da üstüne almalı. Malatya karşısındaki oyunu taktikle falan alakası yok. Takımda genel bir problem var.
LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un işine karışsaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Murat Özbostan'la A Spor'da çıktığımız programda şöyle dedim: "Geniş kadro Erol Bulut üzerinde baskı yaratıyor." Bu tezimin arkasındayım. Alınan oyuncular gövdeli olunca Erol hoca, takım yaparken özgürce davranamıyor. F.Bahçe'nin kulübede oturacak oyuncusu yok. Oyuncuların da Erol hocaya karşı bir sahiplenme içinde olmadıklarını gözlemliyorum. Bulut oyuncu değişikliklerini 'mavi boncuk dağıtma' felsefesiyle yapıyor.
AHMET ÇAKAR: Benzetme kötü olacak ama maalesef sevgili Erol Bulut, Yedi Kocalı Hürmüz gibi! Takımın hocası o ama üst kademede bulunan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı, Aurelio gibi isimler futbol geçmişleriyle ondan ileride. Kimse bana, 'O arkadaşlar Erol'un işine karışmıyorlarmış' demesin. Tabii ki, karışıyorlar. Ve belki de futbolcular, aslında patronun Bulut değil de belki de Belözoğlu olduğunu hissediyorlar.
FATİH DOĞAN: Fenerbahçe'nin en büyük sorunu da çözümü de kendi içinde. Öyle bir şampiyonluk havası estiriliyor ki maçlar oynanmadan rakip takımların, futbolcuların ekstra motivasyonunu, hatta öfkesini F.Bahçe'nin üzerine çekiyorlar. F.Bahçe'nin kadrosu 1 stoper eksiği hariç hâlâ ligin en iyi 2 kadrosundan biri. F.Bahçe Başkanı Ali Koç 'düğünde cazgır, cenazede ağıtçı' rolüne bürünenlerin algısını iletişim stratejileriyle düzeltmediği müddetçe sorunlar çözülmez. Emre Belözoğlu'nun hocanın işine karıştığını düşünmüyorum.
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'de bir kadro istikrarının olmadığı ortada. Bulut, inandığı 11'i sahaya sürüp 5 oyuncu değişiklik hakkı var diye ondan çok çabuk vazgeçiyor. Ayrıca F.Bahçeli futbolcular güçsüz. Konya ve Malatya maçlarının ilk yarılarında rakibe pres yapıp oyunun dominasyonunu bile alamadılar. Bulut'u yanıltan ise deplasman galibiyetleri. G.Birliği ve Denizli bu ligin kalburüstü takımları değiller. Asıl sınav Beşiktaş'tı. Şimdi Gaziantep, sonra Başakşehir. Emre Belözoğlu'nun bütün tecrübesiyle kalkıp da 11'e ve taktiğe karıştığını sanmıyorum. Bunu yapıyorsa eğer sadece Erol Bulut değil kendisi de kaybeder.

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