Sorun VAR’da değil VAR’ı yönetenlerde

VAR doğru kullanıldığı zaman futbolda adalet yerine oturuyor. Bu sistem için özel bir kadro oluşturulmalı, bu kişiler eğitim almalı ve sürekli VAR görevini yapmalıBu kötü sistem değişmediği müddetçe TFF de MHK de değişse VAR da kapatılsa sorun çözülmez. Yüreği yeten hakemleri oyuncak gibi yöneten bu düzen bitmeliVAR elbette futbol için faydalı. Ama karşılaşmanın hakemlerinin de 'Nasıl olsa VAR benim imdadıma yetişir' mantığıyla maç yönetmekten vazgeçmeleri gerekiyorSergen Yalçın'abakınca uğradığı haksızlıklara isyan etmişbir teknik adam görüyorum. Son kaybettiğiAlanya maçı değil, F.Bahçe veKasımpaşa maçlarında gelişen pozisyonlardakiVAR'ın çifte standardı gözlerdenkaçmıyor. Ben VAR uygulamasını adaletiçin desteklemiştim ve hâlâ destekliyorum.VAR'ın futbolunruhuna ve akışınaolumsuz etkilerininolduğu bir gerçek.Ancak sorun VAR'dadeğil uygulayanlarda.VAR değil MHK sistemideğişmeli. Sıkıntı,hakemleri "Maaş, maçatama ve linç oranı"üzerinden terbiye edençarpık sistem.Bunuyolu, 1- Hakemlere adaletlipuanlama 2- Gözlemcilerinyapısını ve puanlama siteminindüzeltilmesi 3- Atamalardakura sistemin getirilmesi ki bu sağlanabilir.Bu kötü sistem değişmediği müddetçeTFF de MHK de hakemler de değişseVAR da kapatılsa sorun çözülmez. Yüreğiyeten, samimi olan hakemleri oyuncakgibi yöneten bu düzen bitmeli.VAR, doğru kullanıldığı zaman futbolda adalet yerine oturuyor. Sorun VAR uygulamasında değil VAR'ı yönetenlerde. VAR sistemi için özel bir kadro oluşturulmalı, bu kişiler hakemlik eğitimleri almalı, kuralları ezberlemeli ve sürekli VAR görevini yapmalı.VAR, ofsaytı, penaltıları, elle avantaj sağlamaları bence engelledi. Hatta VAR'ın yetki alanı genişletilmeli, sadece ceza alanı içinde değil dışında da yapılan ve hakemin gözünden kaçan faullere de müdahale etmeli. Bazı oyuncular, VAR'ı aldatma yarışına giriyor, bu da takımlarına zarar veriyor.Sergen Yalçın'ın orta hakemin inisiyatifinde olan gri pozisyonlar için verdiği kararlara VAR'ın müdahil olması sorununa katılıyorum ama ofsayttan, kırmızı kartlara birçok noktada VAR elbette faydalı.VAR'dan geri dönüş olacak hali yok. Ama maçın hakemlerinin de 'Nasıl olsa VAR imdadıma yetişir' diye maç yönetmekten vazgeçmeleri gerekiyor.Alanya'nın en az İstanbul'un 3 büyüğü kadar güçlü kadrosu, genç ama prensip sahibi, aynı zamanda çok çalışkan bir teknik direktörü var. Ne oynadıkları oyun tesadüf ne de topladıkları puan.Daha oynanacak 28 maç var.Geçenhafta Beşiktaş rüzgârı vardı, iki maç üst üste kaybedenAlanyaspor'u konuşuyoruz şimdi.Dolayısı ile istikrar ve standart konusunda tümtakımların sorunları olacak. Yine de Alanyaspor oyun gücüve hücum opsiyonları ile her takımı tehdit edecek yapıda.Liderlik koltuğunda tesadüfen oturmuyorlar ama Çağdaş hocanın da kadro derinliği yok.Alanyaspor göz kamaştırıyor.Eksik falan fark etmiyor, çatır çatır futbol oynuyorlar.Alanya'yı tebrik etmek lazım. Bakasetas, Babacar, Davidson, Beşiktaş maçında oynamasa da Efecan ve Salih'le çok iyi bir hücum gücüne sahipler.Sergen Yalçın her geçen gün geçmiş yıllarda kazandığı sempatisini yitiriyor.Basın toplantısında 'Biz itiraz etmeyecek miyiz?' diyor. Şunu bilmiyor ki kenarda duran antrenör sürekli itiraz edemez. İnsani olarak bir-iki defa yapar, devam ederse ceza görür. Ayrıca maçı da izledim, oyun sahasının içine girip topu durduruyor.Gelelim VAR sistemine... Dünyanın bütün ülkeleri bu sistemi uyguluyor. UEFA üst düzey maçlarında uyguluyor.İlk penaltı da VAR davetiyle geldi. Gönül isterdi ki aynı Sergen Yalçın sezon başında Trabzon'da oynadıkları maçta VAR davetiyle gelen uyduruk penaltıya da aynı reaksiyonu gösterebilseydi. VAR'ın artık dünyanın çok ileri gitmiş futbol ülkelerinden kalkması mümkün değil. Tartışmalar sürebilir ama özellikle ofsayt olup olmayan pozisyonlarda ve hakemin gözünden kaçan çok bariz penaltılarda yüzde 99 etkili.Lehine pozisyon olduğunda "VAR niye devreye girmedi", aleyhine olduğunda "Niye VAR çağırdı"... Asıl tartışma bu.Tıpkı oyuncuların sahada hakeme itiraz etmeleri gibi. Kararın değişmeyeceğini biliyorlar ama bir sonraki düdük için yatırım yapıyorlar.Bizden başka bir-iki spekülatif pozisyon dışında VAR'ı konuşan lig yok. Sahada çalamadıkları düdükleri, ekran karşısında mecburen karara dönüştürüyorlar.Yönetim de EmreBelözoğlu da bu tuzağın farkına erken varmışlardı."Kötü günler de yaşayacağız" diyerektaraftarlarını uyarmaya çalıştılar ama tuzakkurulmuştu bir kere.Sosyalmedyadan kulüp yönetilmez. AykutKocaman da Ersun Yanal da aynı linciyaşadılar.Erol hoca işini iyi yapıyorsa devam etmeli.Diğer yandan birbirleriyle konuşup karar almalarıdoğal.Malatya karşısındaki oyunu taktikle falanalakası yok. Takımda genel bir problem var.Emre Belözoğlu, ErolBulut'un işine karışsaydı bu sorunlar yaşanmazdı.Murat Özbostan'la A Spor'da çıktığımız programdaşöyle dedim: "Geniş kadro Erol Bulutüzerinde baskı yaratıyor."F.Bahçe'nin kulübede oturacak oyuncusuyok. Oyuncuların da Erol hocaya karşı birsahiplenme içinde olmadıklarını gözlemliyorum.Bulut oyuncu değişikliklerini 'felsefesiyle yapıyor.Benzetme kötü olacakama maalesef sevgili Erol Bulut, YediKocalı Hürmüz gibi! Takımın hocası o ama üstkademede bulunan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel,Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı, Aurelio gibi isimler futbolgeçmişleriyle ondan ileride. Kimse bana,demesin. Tabii ki,karışıyorlar. Ve belki de futbolcular, aslında patronun Bulutdeğil de belki de Belözoğlu olduğunu hissediyorlar.Fenerbahçe'nin en büyük sorunuda çözümü de kendi içinde. Öyle bir şampiyonlukhavası estiriliyor ki maçlar oynanmadan rakip takımların,futbolcuların ekstra motivasyonunu, hatta öfkesiniF.Bahçe'nin üzerine çekiyorlar. F.Bahçe'ninkadrosu 1 stoper eksiği hariçhâlâ ligin en iyi 2 kadrosundanbiri.Emre Belözoğlu'nun hocanın işine karıştığınıdüşünmüyorum.F.Bahçe'de birkadro istikrarının olmadığı ortada. Bulut, inandığı11'i sahaya sürüp 5 oyuncu değişiklik hakkı var diyeondan çok çabuk vazgeçiyor.Konya ve Malatya maçlarınınilk yarılarında rakibe pres yapıp oyunun dominasyonunubile alamadılar.G.Birliği ve Denizli bu ligin kalburüstütakımları değiller.Şimdi Gaziantep,sonra Başakşehir. Emre Belözoğlu'nunbütün tecrübesiyle kalkıp da 11'eve taktiğe karıştığını sanmıyorum.Bunu yapıyorsa eğer sadeceErol Bulut değil kendisi dekaybeder.