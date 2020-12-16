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'ye şoku! Dava açmıştı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den alacaklarını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesheden futbolcu , sarı lacivertli takım ile mahkemelik oldu. Alman basının iddiasına göre Fenerbahçe - Max Kruse davasından, Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 18:06 Son Güncelleme: 16.12.2020 18:16 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

Geçtiğimiz sezonun başında 'nin kadrosuna dahil ettiği şok bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

Sarı-lacivertli takımdan alacaklarını tahsil edemediğini açıklayan yıldız futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

daha sonra 'yi 'ya şikayet etmiş, bir süre sonra da Bundesliga ekibi Union 'e imza atmıştı.

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

ALMANLAR DUYURDU

Kicker'de verilen haberde, 'nin 'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

Haberde, ", 'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...

'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, 'ya da başvurmuş ve ardından Uninon 'e imza atmıştı.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku! Dava açmıştı...
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