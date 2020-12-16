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Kanat için aday Zinckernagel

, top taşıyan oyuncu sorununu devre arasında çözecek. ’un da istediği, Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe alan sarı-lacivertlilerin listesinde, bonservisi Monaco’da olan Onyekuru da var

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.12.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 aday!

Ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. 'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki yapmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 aday!

Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 aday!

Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. 'un da yakından ilgilendiği Damimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 aday!

Kanat listesindeki bir diğer isim de geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru... Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

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Kanat için aday Zinckernagel
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