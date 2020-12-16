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’den 2 milyon Euro

Trabzonsporlu Edgar Ie için ilk resmi teklif ’dan geldi. Bordo-mavililerin BB Erzurumspor maçını tribünden izleyen kulüp, 2 milyon Euro’luk öneriyle kapıyı çaldı. Ancak Portekizli stoper için bu rakam az bulundu

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 16.12.2020 ABONE OL
Saint Etienne’den 2 milyon Euro
Trabzonspor'un Portekizli savunma oyuncusu Edgar Ie'ye talip çıktı... 26 yaşındaki oyuncu için Saint Etienne'in bordo- mavili kulübe 2 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunduğu, yönetimin bu teklifi yeterli bulmadığı öğrenildi. Bordo-mavililer rakamın artması halinde masaya oturabileceğini Fransız kulübünün yetkililerine iletti. Daha önce Nantes ve Lille formaları giyen Edgar'ın, Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. St.Etienne'in haricinde Edgar için başka Fransız takımlarının da nabız yokladığı öğrenildi. St.Etienne ve Lyon yetkilileri, Trabzon- Erzurum maçını tribünden izlemişlerdi.

SON ŞAMPİYON SAHAYA İNİYOR
10 yıllık özlemi geçen sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek bitiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na bugün 5. turdan giriş yapıyor. Bordomavililer, 10. kez bu kupanın sahibi olabilme yolunda bugün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Akyazı'da saat 18.15'te başlayacak olan müsabakayı hakem Alper Çetin yönetecek. İki takım daha önce 9 Ocak 2008 tarihinde karşılaşmış, kupa mücadelesini Adana ekibi 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'DA KOVİD-19 ŞOKU!
Bordo-mavililerde Adana Demir ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi yapılan Koronavirüs testlerinde iki oyuncu pozifif çıktı. Yerli iki futbolcunun hemen takımdan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ayrıca son dönemde Trabzonspor altyapısındaki oyuncularda da çok sayıda pozitif vakaya rastlanması üzerine antrenmanlara ara verildi. 15 gün boyunca altyapıdaki tüm oyuncuların evde karantinaya alındığı belirtildi.

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Saint Etienne’den 2 milyon Euro
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