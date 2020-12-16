Saint Etienne’den 2 milyon Euro

Trabzonspor'un Portekizli savunma oyuncusu Edgar Ie'ye talip çıktı... 26 yaşındaki oyuncu için Saint Etienne'in bordo- mavili kulübe 2 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunduğu, yönetimin bu teklifi yeterli bulmadığı öğrenildi. Bordo-mavililer rakamın artması halinde masaya oturabileceğini Fransız kulübünün yetkililerine iletti.ifade edildi. St.Etienne'in haricinde Edgar için başka Fransız takımlarının da nabız yokladığı öğrenildi.10 yıllık özlemi geçen sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek bitiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na bugün 5. turdan giriş yapıyor. Bordomavililer, 10. kez bu kupanın sahibi olabilme yolunda bugün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Akyazı'da saat 18.15'te başlayacak olan müsabakayı hakem Alper Çetin yönetecek. İki takım daha önce 9 Ocak 2008 tarihinde karşılaşmış, kupa mücadelesini Adana ekibi 1-0 kazanmıştı.Bordo-mavililerde Adana Demir ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi yapılan Koronavirüs testlerinde iki oyuncu pozifif çıktı. Yerli iki futbolcunun hemen takımdan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ayrıca son dönemde Trabzonspor altyapısındaki oyuncularda da çok sayıda pozitif vakaya rastlanması üzerine antrenmanlara ara verildi.