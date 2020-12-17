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'de FK maçı mesaisi başladı

, 'in 13. haftasında Cumartesi günü FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'nda dün Misli.com 2. Lig temsilcisi karşısında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 18:19 ABONE OL
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların çabukluk, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Enner Valencia'nın ayrı program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Ağrıları bulunan Jose Sosa'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlılarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı mesaisi başladı
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