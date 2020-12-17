Yusuf Yazıcı'nın en golcü sezonu!

Bu sezon Lille'de yıldızı parlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

Fransa Ligue 1'de son olarak Lille'in deplasmanda Dijon'u 2-0 yendiği maçta ağları sarsan Yusuf Yazıcı, bu sezon bulduğu gollerle kariyerinin zirvesine çıktı.

Ligde 5, Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere şu ana kadar 11 gol bulan Yazıcı, profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Yusuf Yazıcı bu sezon attığı 11 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

23 yaşındaki milli futbolcu, Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan maçlarında hat-trick yaparak 6 golle bu sezon turnuvada grup aşamasında en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu.

Yusuf Yazıcı daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 35 maçta 10 gole imza atmıştı. 23 yaşındaki futbolcu bu istatistiği Lille formasıyla henüz 20 maçta geride bıraktı.

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