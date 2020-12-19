Djaniny golünü attı mesajı verdi!

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup edip, ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavililerin ilk golü Ekuban'dan gelirken, zaferi getiren golü ise Jorge Djaniny kaydetti. Sezon başında Al-Ahli'den transfer edilen Yeşil Burun Ada'lı futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 7. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki forvet, galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtirken, attığı golün de kendisine özgüven getireceğini söyledi.

"DAHA KOLAY OLACAK"

Djaniny, "Bu maça çok iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Konsantreydik. Kazandığımız için tanrıya şükürler olsun. 3 gün sonra başka bir maç oynayacağız. Dinlenme zamanımız yok. Her maç farklı ama kazanma mantalitemiz aynı olacak. Goller geldikçe özgüveniniz artar ve gol atmanız kolaylaşır. Böyle devam ettikçe daha da fazla gol atmak benim için daha kolay olacak" ifadesini kullandı.