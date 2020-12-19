Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Djaniny golünü attı mesajı verdi!

Djaniny golünü attı mesajı verdi!

'in 13. haftasında sahasında 'u mağlup eden 'da, sezon başında takıma katılan Djaniny golle tanıştı. Golcü futbolcu maçın ardından gollerinin devamının geleceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:52 ABONE OL
Djaniny golünü attı mesajı verdi!

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup edip, ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavililerin ilk golü Ekuban'dan gelirken, zaferi getiren golü ise Jorge Djaniny kaydetti. Sezon başında Al-Ahli'den transfer edilen Yeşil Burun Ada'lı futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 7. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki forvet, galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtirken, attığı golün de kendisine özgüven getireceğini söyledi.

"DAHA KOLAY OLACAK"
Djaniny, "Bu maça çok iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Konsantreydik. Kazandığımız için tanrıya şükürler olsun. 3 gün sonra başka bir maç oynayacağız. Dinlenme zamanımız yok. Her maç farklı ama kazanma mantalitemiz aynı olacak. Goller geldikçe özgüveniniz artar ve gol atmanız kolaylaşır. Böyle devam ettikçe daha da fazla gol atmak benim için daha kolay olacak" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Gaziantep'te hastanede patlama! Eski belediye başkanı da hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA açıklaması! Yüz yüze eğitimde flaş gelişme...
Son dakika haberler - Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'a büyük şok! Arkadaşı tarafından dolandırıldı
Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için meğer herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin Sahar Tabar hakkında şoke eden gerçek
Son dakika haberi... İstanbul için korkutan ifadeler: 100 yılda bir gerçekleşiyor! Tüm altyapı çökebilir...
Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
SON DAKİKA HABERİ: İşte illerdeki son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
Son dakika haberi: Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı! İşte 19-20 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Djaniny golünü attı mesajı verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA