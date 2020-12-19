Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu.

13 hafta sonunda 23 puanla averajla Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, galip gelerek Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyordu. Ancak Kanarya Gaziantep deplasmanından eli boş döndü ve zirve yolunda ağır bir yara daha aldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin deplasmandaki namağlup serisi de sona erdi.

Mücadelede Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller Vetrih, Maxim ve Kenan Özer'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Pelkas kaydetti. Yunan futbolcunun bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puanda kalırken, ev sahibi Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakika Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, topu doğrudan kaleye gönderdi. Üst direkten seken top Gustavo'ya çarptıktan sonra altıpas içinde Vetrih'in önünde kaldı. Vetrih'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



24'üncü dakikada skora denge geldi. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



39'uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Güray Vural ortasını yaptı. Djilobodji'nin kafa vuruşunda top Tisserand'ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.



40'ıncı dakikada atışı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 2-1.



Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



60'ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo'nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse'nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.



64'üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan'ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



90+5'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun'un solundan ağlarla buluştu.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.