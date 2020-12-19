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'u davasında flaş gelişme!

'dan olaylı bir şekilde transfer olduğu 'de uzun yıllar forma giyen eski futbolcu 'un, 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığı belirtilmişti. Topuz'u dolandırdığı söylenen kişi ifade verdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:39 ABONE OL
Mehmet Topuz'u davasında flaş gelişme!

Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lira dolandırdıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülen Rıdvan A., ifade vermek üzere bu akşam saatlerinde avukatı ile Tuzla Polis Merkezi'ne gelerek, ifade verdi.

Mehmet Topuz'un İstanbul'da bulunan evini satması için aldığı vekalet ile evi sattığı ve satış karşılığı alınan 2 milyon 350 bin lirayı aldıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülen Rıdvan A., bu akşam Tuzla Polis Merkezi'ne geldi. Avukatı ile birlikte karakola gelen Rıdvan A., ifade vermek üzere içeriye girdi. Mehmet Topuz'un İstanbul'da bulunan evinin satışı için yetki vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. tarafından dolandırıldığı iddia edilmiş, evin satışına karşılık 2 milyon 350 bin TL alan Rıdvan A.'nın, parayı aldıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.

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Mehmet Topuz'u davasında flaş gelişme!
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