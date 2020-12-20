Onyekuru transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde rakip çıktı. sportsnewsafrica'nın haberine göre, Monaco'dan ayrılması beklenen Nijeryalı kanat oyuncusuna Al-Jazira'nın talip olduğu iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin 23 yaşındaki yıldız için ısrarcı olduğu belirtildi..

"İSTANBUL MU, ABU DABI Mİ?"

Haberde Onyekuru'nun İstanbul'a dönme ihtimalinden de söz edilirken, "Onyekuru İstanbul'a mı gidecek, Abu Dabi'ye mi gidecek?" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra Monaco'ya geri dönen Onyekuru, Fransız kulübünde beklentilerin altında kalınca teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşmüştü. (Fotomaç)