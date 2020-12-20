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'dan flaş Vida sözleri!

'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor'u 4-0'lık skorla geçen 'ta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 20.12.2020 21:43 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan flaş Vida sözleri!

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u 4-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da... Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İlk bölümde savunmayı aşamadık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık.

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır.

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Sergen Yalçın'dan flaş Vida sözleri!
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