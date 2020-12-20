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Taraftarın istifa çağrısına 'tan cevap!

'nin kötü gidişi FK deplasmanında da sürdü. Ligde oynadığı son 4 maçta , ve Gaziantep FK'ya yenilen sarı-lacivertlilerde gözler 'a çevrildi. Başta taraftarlar olmak üzere camianın bir kısmı Bulut'un istifa etmesi gerektiğini dile getiriyor. Deneyimli hoca, 3-1'lik mağlubiyetinin ardından istifa açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:08 Son Güncelleme: 20.12.2020 11:38 ABONE OL
Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

, 'in 13. haftasında konuk olduğu Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

Bu sonuçla üst üste ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

Kötü gidişat nedeniyle üzgün olduklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen , önümüzdeki süreçte toparlanmaya çalışacaklarını belirtti.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörü , "Bugün 'e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR'daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam'ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

İSTİFA SÖZLERİ...

Sarı-lacivertli taraftarların istifa beklentisi hakkında konuşan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var.

Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!

17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız" diye konuştu.

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Taraftarın istifa çağrısına Erol Bulut'tan cevap!
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