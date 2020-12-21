Kale kapalı

Çaykur Rizespor karşısında geriyedüşmesinerağmen kazanarak bu sezon bir ilke imza atan, ilk kez penaltı kazanan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kalesini de gole kapattı. İlk 8 haftada 15 gol yiyen bordo-mavililer, ligdeki son 5 karşılaşmadakalesinde sadece2 gol gördü.
3 MÜCADELEDE RAKİBE İZİN VERMEDİ
Erzurumspor, Ankaragücüve Kayserispor maçlarında golyemeyen Trabzonspor, Sivassporve Çaykur Rizespor karşılaşmalarındarakiplerine birergol şansı verdi. İlk 8 haftadamaç başına 1,87 gol yiyen Karadenizekibi, son 5 haftada isekalesinde maç başına 0,4 golortalamasıyla oynadı.