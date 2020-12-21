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Terim’den modeli

Aslantepe’de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Proje hayata geçerse maç günü Stadı’na gelecek oyuncular, tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek sahaya gidip, ısınmaya çıkacak

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli!

Pandemi döneminde corona virüsü vakalarından başını kaldıramayan , son olarak maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli!

Sürecin en başında virüse yakalanan , futbolcuların psikolojisini düşünerek Florya'da gece kampını kaldırdı. Yarın oynanacak mücadelesinde de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcular maç günü Florya'ya gelecek. Yeni yıldaki hedef ise futbolcuları maç günü Florya yerine Stadı'nda toplamak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli!

STATTAKİ ODADAN ISINMAK İÇİN SAHAYA
Aslantepe'de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Stadyuma yapılması planlanan bu proje hayata geçerse, Florya-Seyrantepe arasındaki ulaşım sorunu kalkacak ve maç günleri öğlen Stadı'na gelecek oyuncular tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek ısınmaya çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli!

Bilindiği gibi idmanlarını, kampını ve maçlarını Stadı'nda yapıyor. Başakşehirli oyuncular en konforlu şekilde iç saha maçlarına hazırlanıyorlar. Şimdi de bu anlamda 'a örnek oluyorlar.

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Terim’den Başakşehir modeli
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