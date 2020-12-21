Terim’den Başakşehir modeli

Sürecin en başında virüse yakalanan Fatih Terim, futbolcuların psikolojisini düşünerek Florya'da gece kampını kaldırdı. Yarın oynanacak Göztepe mücadelesinde de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcular maç günü Florya'ya gelecek. Yeni yıldaki hedef ise futbolcuları maç günü Florya yerine Türk Telekom Stadı'nda toplamak.

