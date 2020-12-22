Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Galatasaray - Göztepe

CANLI | -

'in 14. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılı iki takımın mücadelesinde düdük çalıyor. maçında gören , takımının başına yer alamayacak. Müsabaka öncesinde Galatasaray'ın 23, temsilcisinin ise 18 puanı bulunuyor. Zorlu maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:51 Son Güncelleme: 22.12.2020 19:48 ABONE OL
CANLI | Galatasaray - Göztepe

Galatasaray, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele saat 19:00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol. Müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye.

TERİM VE MARCAO CEZALI...

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören deneyimli teknik adam Fatih Terim, takımının başında yer alamıyor. Öte yandan Karagümrük mücadelesinin sona ermesiyle kırmızı kartla cezalandırılan Marcao da forma giyemiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Göztepe karşısında 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 12 haftada topladığı 23 puanla lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 18 puanla dokuzuncu sırada bulunan Göztepe, son oynadığı Atakaş Hatayspor maçından 1-0 yenilgiyle ayrıldı. 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son iki karşılaşmada mağlup olan İzmir temsilcisinde 13 maçta 4 gol kaydeden Halil Akbunar en skorer isim olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY ÜSTÜN...

Galatasaray ve Göztepe, tarihte 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 37'sinde Galatasaray, 13'ünde ise Göztepe galip geldi. Galatasaray'ın sahasında oynanan 32 karşılaşmada ise Galatasaray'ın 20, Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray ve Göztepe son olarak Süper Lig 2019-2020 Sezonu'nun ikinci yarısında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadumu'nda karşı karşıya geldi. Aslan, bu maçı 3-1'lik skorla kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Asgari ücret zammı hakkında kritik gelişme! 2021 asgari ücret zammı için TÜİK teklifi belli oldu
SON DAKİKA: Corona mutasyon haberleriyle alarm verildi! Yeni ölümcül corona virüs mutasyonu detayları belirginleşiyor
BİM 22-23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! Bu haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var?
Zuhal Topal’la Sofrada programında akıl almaz bir olay yaşandı! Fox Tv'de böcek skandalı!
SON DAKİKA: Gökyüzünde 800 yıl sonra tam bir görsel şölen yaşandı! İşte göz kamaştıran o muhteşem görüntüler...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
1000 TL hibe deteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Esnafa kira yardımı müjdesi! Kira yardımı kimlere verilecek?
Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması! Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı okullar ne zaman açılacak
Son dakika haberi: Çocuğunun arkadaşıyla kaçtı! 20 yaşındaki oğlundan kan donduran ayrıntılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Galatasaray - Göztepe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA