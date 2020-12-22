CANLI | Galatasaray - Göztepe

Galatasaray, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele saat 19:00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol. Müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye.

TERİM VE MARCAO CEZALI...

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören deneyimli teknik adam Fatih Terim, takımının başında yer alamıyor. Öte yandan Karagümrük mücadelesinin sona ermesiyle kırmızı kartla cezalandırılan Marcao da forma giyemiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Göztepe karşısında 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 12 haftada topladığı 23 puanla lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 18 puanla dokuzuncu sırada bulunan Göztepe, son oynadığı Atakaş Hatayspor maçından 1-0 yenilgiyle ayrıldı. 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son iki karşılaşmada mağlup olan İzmir temsilcisinde 13 maçta 4 gol kaydeden Halil Akbunar en skorer isim olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY ÜSTÜN...

Galatasaray ve Göztepe, tarihte 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 37'sinde Galatasaray, 13'ünde ise Göztepe galip geldi. Galatasaray'ın sahasında oynanan 32 karşılaşmada ise Galatasaray'ın 20, Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray ve Göztepe son olarak Süper Lig 2019-2020 Sezonu'nun ikinci yarısında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadumu'nda karşı karşıya geldi. Aslan, bu maçı 3-1'lik skorla kazandı.