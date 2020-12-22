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'de taraftar isyanda

Vizyon sloganıyla göreve gelen taraftar ları televizyon başında kahreden bir takım yarattı. İstikrar dedi ama 5 teknik adam, 2 sportif direktörle çalıştı. Kadroyu her sezon 'sil baştan' yaptı. başarıya hasret kaldı.'Gençleşeceğiz' sözüne rağmen bu sezon 35 yaşında 3 futbolcu aldı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 00:56 Son Güncelleme: 22.12.2020 02:17 ABONE OL
Fenerbahçe'de taraftar isyanda

Tam 2.5 yıl önce Aziz Yıldırım'ı geride bırakıp başkan seçilen Ali Koç önemli hedeflerle yola çıktı. Camiaya vizyon, başarı ve istikrar sözü veren Koç geride kalan sürede büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluklar beklerken başarıya hasret kaldı. Ali Koç döneminde şu ana kadar 48 transfer yapıldı. Bu isimler için kasadan yaklaşık 1 milyar 350 milyon çıktı. Ancak alınan isimlerin çok büyük kısmı beklentileri karşılayamadı.

İstikrar sözü havada kaldı. Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen Koç sırasıyla Philip Cocu, Ersun Yanal ve Tahir Karapınar'la da başarısız sonuçlar nedeniyle yolları ayırdı.

Sezon başında göreve getirilen Erol Bulut da şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Yeni bir futbol kültürü inşa edeceği söylenen Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin ömrü de uzun olmadı.

Başkan Koç takımı gençleştirme sözünü de tutamadı. 2.5 yılda altyapıdan hiçbir isim takıma monte edilemezken 35 yaşlarını geride bırakan Papiss Cisse, Gökhan Gönül ve Sosa alındı. (Takvim)

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Fenerbahçe'de taraftar isyanda
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