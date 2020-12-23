Erol Bulut: Çok daha iyi olacağız

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini 4-1 yenerek puanını 26 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Erol Bulut, daha iyi olacaklarının sinyalini verdi.

İşte Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar...

"FUTBOLCULARIMIZ MAÇI HİÇ BIRAKMADI"

"Kalemize gelen ilk top yine gol oldu, şanssızlık. Futbolcularımız maçı hiç bırakmadı. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz var. Yedek kulübesinde Sosa, Gökhan Gönül sakattı. Değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki arkadaşlarla mücadele ettik. 3 puanı aldık."

"ÇALIŞIYORUZ AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ UYGULAYAMADIK"

"Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hücum ve baskılı oyun istiyor. Bunu tam olarak yapamadık. Eksiklikler oldu. Çalışıyoruz ama istediğimiz gibi uygulayamadık."

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor. Bazen olmuyor. Eksikler çoğalınca istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biz daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız."