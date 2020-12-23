Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erol Bulut: Çok daha iyi olacağız

: Çok daha iyi olacağız

Teknik Direktörü , sarı-lacivertli takımın 'i 4-1 yendiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan olumsuz sürecin tersine döneceğinin sinyallerini veren Bulut, "Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor. Bazen olmuyor. Eksikler çoğalınca istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biz daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:39 Son Güncelleme: 23.12.2020 21:40 ABONE OL
Erol Bulut: Çok daha iyi olacağız

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini 4-1 yenerek puanını 26 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Erol Bulut, daha iyi olacaklarının sinyalini verdi.

İşte Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar...

"FUTBOLCULARIMIZ MAÇI HİÇ BIRAKMADI"

"Kalemize gelen ilk top yine gol oldu, şanssızlık. Futbolcularımız maçı hiç bırakmadı. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz var. Yedek kulübesinde Sosa, Gökhan Gönül sakattı. Değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki arkadaşlarla mücadele ettik. 3 puanı aldık."

"ÇALIŞIYORUZ AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ UYGULAYAMADIK"

"Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hücum ve baskılı oyun istiyor. Bunu tam olarak yapamadık. Eksiklikler oldu. Çalışıyoruz ama istediğimiz gibi uygulayamadık."

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor. Bazen olmuyor. Eksikler çoğalınca istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biz daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Uzaktan eğitim süreci hakkında kritik gelişme! Özel yeni not ve karne sistemi nasıl olacak? 22 Ocak'ta...
Son dakika haberi: 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı! 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı!
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
SON DAKİKA | Asgari ücret 2021 zammı hakkında kritik gelişme! Bu sene AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret 2021 zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK asgari ücretini sundu...
Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor… Aşklar huzura savaşlar barışa dönüyor!
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Bu dönem yüz yüze eğitim olacak mı? Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bulut: Çok daha iyi olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA