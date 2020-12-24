Fırtına kaleye duvar ördü

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 6 lig maçında kalesinde sadece iki gol gören Trabzonspor, bu süreçte Avrupa'nın da en az gol yiyen ekipleri arasına girdi. Son bir ayda çıktığı bu altı mücadelede Sivasspor ve Rizespor'dan birer gol yiyen bordo-mavili takım, maç başına 0,33 gibi düşük bir gol yeme ortalamasına ulaştı. Son bir aylık karneler içerisinde Avrupa'nın 10 büyük liginde yer alan 183 kulüp arasında gol yememe başarısı en iyi 5. takım durumuna gelen Fırtına, sadece Manchester City, Club Brugge, Celta Vigo ve Krasnodar'a geçildi.



8 KARŞILAŞMADA 15 GOL YEMIŞTI

Avcı yönetiminde gol yeme performansı gelişim gösteren Trabzon, Avcı öncesi 8 maçta 15 gol yerken, Avcı ile kalesinde 6 maçta 2 gol gördü. Maç başına gol yeme ortalamasını 1,87'den 0,33'e indiren Karadeniz ekibi, ortalamayı neredeyse 6'da 1'e düştü. Takım savunması üzerine çalıştıklarını sıklıkla dile getiren Avcı ile Trabzonspor artık daha az pozisyon veriyor.



ÖMÜR İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ

Trabzonspor'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için son iki lig maçında takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'ün 10 günlük karantina süreci yarın sona eriyor. Oyuncunun bugün son bir kez daha teste gireceği ve çıkacak sonuca göre takıma dahil edilip edilmeyeceğinin netlik kazanacağı belirtildi. Yedek kulübesinde son dönemde sorunlar yaşayan Abdullah Avcı da gelecek test sonucunu merakla bekliyor.



TARAFTARDAN HAKEM TEPKİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasına sert tepki gösterdi. Karadeniz ekibinin 2019'da 4-2 kaybettiği Başakşehir maçını yöneten Meler, verdiği 11 yanlış kararla tepki çekmiş, Trabzonspor da bununla ilgili yaptığı paylaşımla emeklerinin çalındığını ve Türkiye'ye tiyatro izletildiğini açıklamıştı. Bordo-mavili taraftarlar da bu durumu hatırlatarak, Halil Umut Meler'in hatalı bir atama olduğuna vurgu yaptı.