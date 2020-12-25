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kadrosunu açıkladı! Sarı kırmızılı takıma koronavirüsü şoku

Son dakika haberleri... 'in 15. haftasında deplasmanına konuk olacak , bu maç için kamp kadrosunu açıkladı. Öte yandan sarı kırmızılı takım koronavirüsü nedeniyle Diagne'yi maç kadrosuna dahil etmedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:00 Son Güncelleme: 25.12.2020 15:02 ABONE OL
Galatasaray Trabzonspor kadrosunu açıkladı! Sarı kırmızılı takıma koronavirüsü şoku

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maç için kamp kadrosunu açıkladı. Öte yandan sarı kırmızılı takım koronavirüsü nedeniyle Diagne'yi maç kadrosuna dahil etmedi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır.

FALCAO DÖNDÜ
Öte yandan sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

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Galatasaray Trabzonspor kadrosunu açıkladı! Sarı kırmızılı takıma koronavirüsü şoku
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