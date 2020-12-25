Trabzon planı hazır

Galatasaray kritik Trabzon deplasmanına 5 eksikle (Muslera, Babel, Etebo, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir) gidecek. Göztepe'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılı takımın derbide sahada olması bekleniyor. Fatih Terim kazanan ilk 11'inde cezasını tamamlayan Marcao dışında değişiklik yapmayı düşünmüyor.
Kaleci Okan'ın önünde Omar-Marcao-Donk-Saracchi dörtlüsü görev yapacak. Ön libero Taylan'a merkezde Belhanda ve Emre Kılınç destek verecek. İleri uçtaki tek forvet Diagne'yi sağdan Feghouli, soldan Arda tamamlayacak.
Kaptan Arda yorulunca Trabzonspor maçının ikinci yarısında Oğulcan Çağlayan oyuna girecek. Emre Akbaba da Fatih Terim'in kulübeden diğer hamlesi olacak.