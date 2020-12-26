"Çalışmaların karşılığını alın"

Trabzonspor sahasında oynayacağı Galatasaray maçına yüksek motivasyon ile hazırlandı.

İşte hazırlıklarda dikkat çeken detaylar:



1- Hatayspor galibiyeti sonrası oyuncuların primleri hemen hesaplarına aktarıldı.



2- Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına, "Bazen kötü oynama hakkımız var ama bunları kullandık, Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu karşılaşma bizim çalışmalarımızın karşılığını alacağımız maç olmalı" mesajını verdi.

3- Galatasaray'ın maçlarını detaylı bir şekilde analiz eden teknik ekip, orta sahadaki direncin daha da artırılması gerektiğine karar kıldı.



4- Trabzonspor tesislerinde Galatasaray maçı öncesi adeta olağanüstü hal ilan edildi. Yeni bir Kovid-19 vakasına rastlanmaması için üst düzey önlemler alındı ve yapılan son testlerin sonucunda yeni bir pozitif vakaya rastlanmadı (Daha önce test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncu dahil değildir).



5- Teknik ekibin kararıyla A takımda forma şansı az olan oyuncular bir başka Trabzon ekibi Hekimoğlu'na kiralandı. Böylelikle antrenmandaki oyuncu sayısı da azaltıldı.



6- Abdullah Avcı, bazı oyuncularla özel olarak görüşmeler yaptı. Özellikle de son dönemde formu yükselen Yusuf Sarı'ya Galatasaray maçı öncesi, "Her an formayı alabilirsin" mesajı verildi.



7- EKuban'ın sağ arka adalesinde ağrı hissetmesi teknik ekipte şok etkisi yarattı. Dünkü antrenmanda koşu yapan oyuncunun durumu bugün belli olacak ama işaretler olumlu değil. Ayrıca son Koronavirüs testi de pozitif çıkan Abdülkadir Ömür bu maçta da forma giyemeyecek...

AVCI İLE 8 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı takımın başına geçmeden önce 8 haftada topladığı 6 puanla 17. sırada yer alan Trabzonspor, aradan geçen 6 haftadan sonra 8 basamak birden çıkarak 9. sıraya yükseldi. Abdullah Avcı ve ekibi göreve başladığında lider Aytemiz Alanyaspor ile 11 puan olan fark aradan geçen 6 haftalık sürenin ardından 7'ye indi.



FIRTINA KAZANIRSA BİR İLKE İMZA ATACAK

Trabzonspor bugün Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılırsa, bu sezon ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bordo-mavililer bu sezon daha önce Abdullah Avcı'nın ilk göreve başladığı 9 ve 10'uncu haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarını 1-0'lık skorlarla kazanarak yine iki maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.