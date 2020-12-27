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Feghouli sakatlandı Taylan sınırı aştı!

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Feghouli sakatlandı Taylan sınırı aştı!
Maçın 28. dakikasında Abdulkadir Parmak ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ bacak arka adalesinden sakatlanan G.Saraylı Sofiane Feghouli oyuna devam edemedi. Cezayirli futbolcu saha içindeki tedavisinin ardından kenara geldi. 34. dakikada Feghouli'nin yerine Ömer Bayram takıma dahil oldu. Yıldız oyuncunun durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak. G.Saray'da yine maçın ilk yarısında topa elle müdahale ettiği için sarı kart gören Taylan Antalyalı ise toplamda 4 sarı karta ulaşıp sınırı aşarak cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

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Feghouli sakatlandı Taylan sınırı aştı!
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