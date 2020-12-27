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'den Sokratis için görüştü!

Son dakika haberleri... Sezon başında takıma katılan Lemos ve Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, yediği gollerle dikkat çekiyor. Sarı lacivertli takım bu yüzden gözünü stoper transferine çevirdi. Kanarya, İngiliz devi 'in kadrosunda düşünülmeyen 32 yaşındaki Yunan oyuncu için girişimlerine vakit kaybetmeden başladı.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:43 Son Güncelleme: 27.12.2020 09:49 ABONE OL
Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

, 'de şu ana kadar 14 maçta rakip fileleri 27 kez sallarken, kalesinde 20 gol gördü.

Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

Geçen sezon savunmada sıkıntılar yaşayan ve stoper bölgesine sezon başında Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos'u dahil eden Sarı-Lacivertliler, defans sıkıntısını yine çözemedi.

Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

Teknik direktör Erol Bulut'un stoperde en çok tercih ettiği 3 isim olan Tisserand, Lemos ve , şu ana kadar 2'şer kez penaltıya sebebiyet verdiler.

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Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

'nin kurmayları, şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı kritik sezonda bu sıkıntıya son vermek adına hemen harekete geçti ve gözünü, 'de 'in kadrosunda yer alan Sokratis Papastathopoulos'a çevirdi.

Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

İngiliz temsilcisinin hocası Mikel Arteta'nın, ile birlikte kadro dışı bıraktığı Sokratis'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
'de senelik 6 milyon Euro civarında bir para kazanan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece kulübün U21 ve U23 takımlarının 1'er maçında forma giydi.

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Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

Arteta'nın planlarında yer almayan deneyimli savunma oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

de zaten 'in istemediği Sokratis'i bedava olarak önümüzdeki Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!

Fanatik'in haberine göre Yunan oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, yakında 'le de pazarlık masasına oturulacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe Arsenal'den Sokratis için görüştü!
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