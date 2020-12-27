Mayısta zirvedeyiz!

Oğulcan Çağlayan, G.Saray'daki ilk golünü dün Trabzonspor maçında kaydetti. Performansıyla takdir toplayan 24 yaşındaki forvet, "Çok mutluyuz, kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. Umarım taraftarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.CEZASI nedeniyle takımın başında olmayan Fatih Terim, Abdullah Avcı ile 7. kez rakip oldu. Daha önceki karşılaşmalarda iki hoca 2'şer galibiyet ve 1'er beraberlik alırken Terim, bu sonuçla eşitliği bozdu.