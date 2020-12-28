Adem Ljajic yine kayıp!

Geçtiğimiz ay sonunda Fenerbahçe ile oynanan derbiden bir gün önce sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için kamp kadrosundan çıkarılan Adem Ljajic, o günden bu yana ortalarda gözükmüyor.

5 maçtır sakatlık nedeniyle oynayamayan Boşnak asıllı yıldız, geçtiğimiz haftadan beri salonda fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Yönetim ise sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Ljajic'i ocakta bonservisi ile göndermenin hesaplarını yapıyor. Ancak şu ana kadar bir talibi çıkmadı.

Siyah-beyazlı takımın sorunlu 10 numarası Adem Ljajic, bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta forma giydi ve takıma skor katkısı yapamadı.