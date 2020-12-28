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haberi: resmi internet sitesinden açıkladı! Samatta, Valencia, Lemos ve Perotti geri döndü

haberine göre 'de Samatta, Lemos, Tolga Ciğerci ve Ennver Valencia takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu sezon başında Roma'dan transfer olan ve Beşiktaş maçında sakatlanan Diego Perotti ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:50 Son Güncelleme: 28.12.2020 14:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıkladı! Samatta, Valencia, Lemos ve Perotti geri döndü

Son dakika haberine göre Fenerbahçe resmi internet sitesinden sakat oyuncuları hakkında bilgilendirme paylaştı. Beşiktaş maçında sakatlanan Perotti ile sezon başında transfer edilen Samatta, Valencia ve Lemos takıma geri döndü. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın dönüşünü Ekvatorlu oyuncunun fotoğrafıyla açıkladı.

Sezon başında Aston Villa'dan transfer edilen Samatta da sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'deki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Fenerbahçeli oyuncular dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmalara başladı. Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.



SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenmanın ardından Mauricio Lemos'un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıkladı! Samatta, Valencia, Lemos ve Perotti geri döndü
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