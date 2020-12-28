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Gevşemek yok!

Başkanı Koç, galibiyeti nedeniyle takımı tebrik etti ve ekledi: Futbolculara sürpriz yaparak dünkü idmanı ziyaret eden , "İyi bir ekip olduğunuzu Başakşehir karşısında gösterdiniz. Aynı performansı sürdürüp mayısta mutlu sona ulaşalım" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Gevşemek yok!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, dün sarı-lacivertli takımla bir araya geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Ali Koç, oyuncuları 4-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Oyunculara yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Koç'un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

ARKAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA VAR
"Başakşehir her ne kadar bu sezon istediği sonuçları alamasa da geçen sezonu şampiyon tamamlamış, güçlü bir takım. Böyle bir rakip karşısında elde ettiğiniz sonuç kadar, mücadele ruhunu sahaya yansıtmanız da önemliydi. Biz iyi bir takımız. Arkamızda çok büyük bir camia var. Motivasyon kaybı yaşamadan aynı şekilde yolumuza devam edip, mayısta mutlu sona ulaşalım."

SAKATLARDAN KADEMELİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından oyunculara yapılan testlere bugün de devam edilecek. Takımda olası bulaş zincirini kırmak için de önlemler alınıyor. Bu nedenle sakatlıkları sona erip takıma dönüş aşamasında olan futbolcular, kademeli olarak idmanlara başlayacaklar.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU UNUTULMADI
Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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