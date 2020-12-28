Gevşemek yok!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerive, dün sarı-lacivertli takımla bir araya geldi. Sportif Direktör'nun da yer aldığı ziyarette Ali Koç, oyuncuları 4-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Oyunculara yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Koç'un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:"Başakşehir her ne kadar bu sezon istediği sonuçları alamasa da geçen sezonu şampiyon tamamlamış, güçlü bir takım. Böyle bir rakip karşısında elde ettiğiniz sonuç kadar, mücadele ruhunu sahaya yansıtmanız da önemliydi. Biz iyi bir takımız. Arkamızda çok büyük bir camia varFenerbahçe'de 3 futbolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından oyunculara yapılan testlere bugün de devam edilecek. Takımda olası bulaş zincirini kırmak için de önlemler alınıyor. Bu nedenle sakatlıkları sona erip takıma dönüş aşamasında olan futbolcular, kademeli olarak idmanlara başlayacaklar.Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.