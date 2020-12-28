Orta sahada savaş çıkacak! Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i...

Beşiktaş, üst üste gelen Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerini bugün karşılaşacağı Sivasspor'u da yenerek pekiştirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, 17 Ocak'taki Galatasaray derbisine kayıpsız gitmenin hesaplarını yaparken teknik direktör Sergen Yalçın, Sivasspor karşısında 3 puanı getirecek oyun planını futbolcularına ezberletti. İşte Yalçın'ın stratejisi:

Josef'in yokluğunda savunmanın önünde Atiba oynayacak. Orta sahanın merkezindeki Dorukhan, defansa daha fazla destek verecek.

Rakibe karşı kanatlar etkin bir şekilde kullanılacak. Bekler Rıdvan ve Rosier, sık sık ataklara katılacak.

Larin ileri uçta yalnız bırakılmayacak. Hücumda orta saha ve kanat oyuncuları Kanadalı forvete yakın bölgede olacak. Burada en büyük görev Mensah'a düşecek.

Sivasspor'un güçlü ve sert orta sahasına aynı şekilde yanıt verilecek. Rakibin yıldız ismi Max Gradel'in özellikle kanatlar ve forvetteki geniş alan etkinliği yakın markajla azaltılacak.

Beşiktaş'ın duran toplardaki üretkenliği maçın skorunda belirleyici olacak. Sergen Yalçın idmanlarda ekstra duran top çalıştırması yaparak farklı varyasyonlar üzerinde durdu.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, N'Koudou, Larin.

Kartal, bugün kendisi gibi son iki maçından galibiyetle ayrılan Sivasspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin yanı sıra annesinin vefatı nedeniyle bugün Kamerun'a gidecek olan Vincent Aboubakar forma giymeyecek. Yiğidolar'da ise Rybalka'nın sakatlığı bulunuyor. İki takım ligde 28 kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş 13, Sivasspor 10 defa kazandı. 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'da oynanan 13 maçta ise ev sahibi takım 5, konuk ekip 6 kez kazandı. 2 müsabaka da berabere bitti.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Mensah ve Vida sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Kayserispor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda özellikle Vida son iki haftaki çıkışı ile dikkat çekmişti. Topuk golüyle 4-0'lık Erzurumspor galibiyetinde pay sahibi olan Hırvat stoper, Ankaragücü maçında da takımın tek sayısını kaydederek sahadan 3 puanla ayrılmasını sağlamıştı.

RIDVAN'IN AKLI AY-YILDIZ'DA

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Rıdvan Yılmaz, bu sezon sol bekteki yerini sağlamlaştırırken kendisine hedef olarak Avrupa Şampiyonası'nı seçti. Şenol Güneş'in de yakından izlediği Rıdvan, mart ayına kadar futbolunun üzerine koyarak ilerlemek ve Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosu için davet almak istiyor.